Megtartják az NB I hétvégi fordulóját, de módosulnak a kezdési időpontok

NB I;Magyar Labdarúgó Szövetség;

2026-08-03 17:06:00 CEST

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembevételével módosította az NB I 3. fordulójának kezdési időpontjait.

Az energiamegtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, amelyek az energiafogyasztást jelentősen mérsékelik, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére – tudatta a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Ennek megfelelően az MLSZ versenybizottsága, a jogtulajdonos televízió kéréseit is figyelembevéve módosította az NB I 3. fordulójának kezdési időpontjait. Ahogyan az előző hétvégén, így a soron következőn sem kezdődik majd mérkőzés 17.30 után.

Szintúgy változnak az NB II-es mérkőzések időpontjai, az NB III-ban viszont halasztják a fordulót, a soron következő összecsapásokat egy héttel később rendezik meg.

Az NB I 3. fordulójának programja

Péntek

MTK–Felcsút, 17:30 (M4 Sport)

Szombat

Vasas–ZTE, 15:30 (M4 Sport)

Kisvárda–Újpest, 17:30 (M4 Sport)

Vasárnap

Paks–Kispest Honvéd, 15:30 (M4 Sport)

DVSC–Nyíregyháza, 17:30 (M4 Sport)