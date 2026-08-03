Megtartják az NB I hétvégi fordulóját, de módosulnak a kezdési időpontok

Az energiamegtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, amelyek az energiafogyasztást jelentősen mérsékelik, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére – tudatta a Magyar Labdarúgó Szövetség.Még nem döntött az MLSZ, megtartja-e a hétvégi bajnoki fordulót
Ennek megfelelően az MLSZ versenybizottsága, a jogtulajdonos televízió kéréseit is figyelembevéve módosította az NB I 3. fordulójának kezdési időpontjait. Ahogyan az előző hétvégén, így a soron következőn sem kezdődik majd mérkőzés 17.30 után.
Szintúgy változnak az NB II-es mérkőzések időpontjai, az NB III-ban viszont halasztják a fordulót, a soron következő összecsapásokat egy héttel később rendezik meg.
Az NB I 3. fordulójának programja
Péntek
MTK–Felcsút, 17:30 (M4 Sport)
Szombat
Vasas–ZTE, 15:30 (M4 Sport)
Kisvárda–Újpest, 17:30 (M4 Sport)
Vasárnap
Paks–Kispest Honvéd, 15:30 (M4 Sport)
DVSC–Nyíregyháza, 17:30 (M4 Sport)