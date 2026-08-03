Még nem döntött az MLSZ, megtartja-e a hétvégi bajnoki fordulót

halasztás;hőség;Magyar Labdarúgó Szövetség;energiaválság;

2026-08-03 15:02:00 CEST

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az energiamegtakarítás érdekében módosította a múlt hétvégi bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait. A szervezetet arról kérdeztük, a rendkívüli hőség miatt elhalaszthatja-e a soron következő fordulót, ám ilyen döntés még nem született.

A rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség múlt szombaton azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

Ennek értelmében határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30.

Múlt hétvégén több alsóbb osztályú mérkőzés elmaradt, más csapatoknak viszont a kora délutáni időpont miatt rendkívüli hőségben kellett pályára lépniük. A héten velünk marad a forróság - igaz az előrejelzések szerint pénteken néhány Celsius-fokos enyhülés várható majd - így az MLSZ-t arról kérdeztük, tervezi-e elhalasztani a hétvégi fordulót vagy módosulhat-e a nemzetközi kupákban szereplő csapatok (FTC, Debrecen) hétközi, illetve a szombati FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés 19 órás kezdési időpontja.

Kérjük, kísérje figyelemmel az MLSZ hivatalos honlapját, amint megszülettek a kérdéseit érintő döntések, ott megtalálja azokat. Türelmét és megértését köszönjük

- válaszolta érdeklődésünkre az MLSZ, amely tehát még nem döntött a kérdésekben.