Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben

Debrecen;vízkorlátozás;

2026-08-03 16:14:00 CEST

Az intézkedést a zavartalan ivóvíz-szolgáltatás érdekében hozta meg a város.

Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára Debrecen Önkormányzata hétfőtől. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város.

Debrecen Önkormányzata rendelkezik vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási helyzet és a vízfelhasználás alakulásához igazítottan különböző fokozatokat állapít meg. Mindezek alapján a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város hétfőtől visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki.

Ennek értelmében tilos a zöldfelületek és közterületek ivóvízzel, tömlős- vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időszakra.

Az előbbi tevékenységek szüneteltetését, elhalasztását kéri a vízhasználóktól Debrecen, mivel ezek a vízellátó rendszerek jelentős leterhelését okozzák. Hangsúlyozzák, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat.

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére vonatkozóan harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos kedd éjfélig, de a riadót az időjárás-előrejelzések figyelembevételével várhatóan meghosszabbítják.