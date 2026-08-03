Magyar Péter: Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje

miniszterelnök;előrejelzés;paksi atomerőmű;vízügy;energiaválság;Fidesz-frakvióvezető;Magyar Péter;Bóka János;

2026-08-03 15:55:00 CEST

A miniszterelnök optimistább vízügyi előrejelzéseket kapott. Bár a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a parlamenti frakcióvezetők konstruktívan álltak hozzá az energiaválsághoz, a Fidesz-frakció vezetője szerint a kormány nem vezeti a helyzetet.

Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik – írta a Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök korábban, a Sándor-palotában Forsthoffer Ágnes a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján konstruktívnak, a helyzet komolyságához és nehézségéhez illő megbeszélésnek nevezte a délelőtti találkozót, amelyen parlamenti pártok frakcióvezetői is részt vettek.

A kormányfő ugyan a frakcióvezetőktől azt kérte, hogy igyekezzenek a pártok is olyan minőségben vizsgázni, mint ahogy a magyar emberek vizsgáztak, mert a kormányfő szerint eddig mindenki kiválóan teljesített, a Fidesz frakcióvezetője ezt nem egészen így gondolta. Bóka János ugyanis az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatóján a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében és a vezetetlenség állapotának folytatódásáról beszélt.

Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy a megbeszélés után nőttek az aggodalmai abban a tekintetben, hogy a kormány mennyire tudja kezelni az energiaválságot. – A kormányfő a találkozón konkrét intézkedést határidővel nem jelentett be, kezdeményezést nem tett – bírálta Magyar Pétert. Szerinte Magyarország történetében ma olyan példátlan energiaválság alakult ki, amit elmúlt 16 év kormányai sikeresen elkerültek.

Bóka János hozzátette, hogy jelenleg a magyar villamosenergia-hálózat ilyen rendkívüli körülmények között is működőképes, egyrészt az elmúlt 16 év fejlesztéseinek, másrészt pedig a magyar emberek áldozatvállalásának és a Magyarországon működő cégek önkorlátozásának köszönhető. Kérdésre válaszolva elismerte, hogy az elmúlt évek kormányzati mérlege nem tökéletes" és hogy a fejlesztési döntések utólag visszatekintve másképp is priorizálhatták volna. Ugyanakkor az elmúlt 16 év kormányzati lépéseit firtató kérdésre azt válaszolta, hogy az országot mind a vízmegtartás, mind az energiabiztonság kérdésében jobb állapotban adták át, mint ahogyan átvették.