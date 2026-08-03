Tiltott szerelem a zsidó fesztiválon

Csákányi Eszter;Zsidó Kulturális Fesztivál;Horgas Eszter;Molnár Piroska;Budapest Klezmer Band;Bíró Eszter;Jordán Adél;

2026-08-03 18:24:00 CEST

Idén augusztus 30. és szeptember 10. között hat helyszínen, harminc programmal, háromszáz fellépő közreműködésével rendezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált.

A sorozat jó alkalom a számvetésre és a spirituális megújulásra is – fogalmazott a rendezvény tájékoztatóján Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke. A szervezők igyekeztek most is sokszínű programot összeállítani.

A kínálatban szereplő produkciók közül hét már most telt házas. Az egyik ilyen a Mai Eszterek és a bibliai Eszterek nyomában címet viseli és szeptember 7-én tartják a Rumbach utcai zsinagógában. Az sem véletlen, hogy az előadói Eszterek: Bíró Eszter, Csákányi Eszter és Horgas Eszter. Az esten közreműködik a ClassJazz Band.

A sorozat szinte minden évben hallható fellépője a Budapest Klezmer Band, ezúttal is hívtak vendégeket, mégpedig a szlovák, pozsonyi Preßburger Klezmer Band tagjait. Az augusztus 31-én a Dohány utcai zsinagógában rendezendő „magyar-szlovák zenei csúcstalálkozón” Molnár Piroska is jelen lesz, aki a nagy sikerű, remélhetőleg ismét műsorra kerülő Menyasszonytánc című darabból is ad elő majd részleteket. Nagy Anna, a Budapest Klezmer Band harmonikása lapunknak úgy fogalmazott, a zenekar szinte a kezdetektől részt vesz a fesztiválon és nagyon jó látni, hogy a sorozat mára mennyire beépült Budapest kulturális életébe, így szinte kihagyhatatlanná vált.

Nem csak Budapesten lesznek programok, hanem például a Pécsi zsinagógában is. Kamarás Iván noha pécsi, de ezen a helyszínen most lép majd fel először: Hol van az a nyár? címmel tart estet szeptember 6-án.

Visszalépve Budapestre, a Rumbach utcai zsinagógában egy tiltott szerelem lesz a középpontban szeptember 2-án Bősze Ádám, Jordán Adél és Fekete Ernő közreműködésével.

Ugyanezen az estén a Dohány utcai zsinagógában a Nemzedékről nemzedékre című nagyszabású kántorkoncerten Netanel Hershtik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossmann lép fel.

A Hegedűs Gyula utcai zsinagógában szeptember 6-án Mézga, Dr. Bubó és a rímhányó címmel tart estet a 105 éve született Romhányi József tiszteletére Spilák Klára és Várkonyi Judit.