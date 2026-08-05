Kőkorszakból a modern jövőbe

internet;Fidesz-KDNP;Schmidt Mária;Választás 2026;

2026-08-05 06:00:00 CEST

„A diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját, ez a történelem vastörvénye. A gondolatot és a szavak erejét nem győzheti le sem a megfélemlítés, sem a fenyegetés, sem az erőszak” – fogalmazott Schmidt Mária a Mandinernek adott interjújában. A Terror Háza Múzeum főigazgatójának tökéletesen igaza van. Ezért buktak meg, és még a tankönyvi diktatúráig sem kellett eljutniuk.

Persze ő valószínűleg nem erre gondolt, sokkal inkább afféle harci indulónak szánhatta az ellenzékbe szorult Fidesz számára. Lássuk be, megható pillanat, amikor tizenhat év kormányzás után Schmidt Mária felfedezi, hogy fontos a szabad gondolat, a szabad szó és az igazság. Különösen szép ez tőle, hisz korábban Oroszország kapcsán arra jutott, hogy ott nem a demokratikus berendezkedéssel vannak a legnagyobb problémák, hanem a nyílászárókkal. Mert hát óhatatlanul kipotyognak az ablakon olyanok, akik valamilyen okból a hatalom útjában álltak. Tehát Schmidt Mária szerint az orosz diktatúra az nem diktatúra, csak egy kis ablakos meló...

Az interjú másik aranyköpése, hogy a Fidesz vereségének oka az volt: nem értették meg, mit jelent a széles sávú internet (ugyan ki használ ma már ilyen kifejezést?), és az is gond volt, hogy az embereknek van okostelefonja. Ez az a pont, ahol az ember már nem tudja, sírjon vagy nevessen. Mert 2022-ben nem volt internet meg mobil?

Eszerint a Fidesz vereségét az okozta, hogy a kőkorszakból négy év alatt a hipermodern jövőbe ugrottunk. Ez is egy vélemény…

De azért érdekes meglátás annak tükrében, hogy egész Európában nem volt még egy kormány, amely annyi pénzt, energiát és közpénzt ölt volna az online tér elfoglalásába, mint a Fidesz. És még ez sem volt elég.

Mert az a jó az internetben, hogy nemcsak a Fidesz használja, és nemcsak propagandát lehet rajta olvasni, hanem egymás tapasztalatait is. Például arról, hogy a gazdaság akadozik, hogy a gyermekek védelmében súlyos kudarcok történtek, és hogy közben az ország lassan leépült. Nem valamilyen távoli statisztikában, hanem az emberek mindennapi tapasztalataiban.

Mindezek alapján nem tudom, miből gondolja Schmidt Mária, hogy „sokkal hamarabb összekapja magát az ellenzék, mint arra a rosszakarói számítanak”. Én inkább arra számítok, pár ilyen interjú a Fidesz egykori véleményvezéreivel, és jó pár szavazó kínjában összemelegedik a Mi Hazánkkal. Persze arról is csak a széles sávú internet tehet majd.