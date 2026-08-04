Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Paks 2 bővítéséhez kapcsolódó földvásárlások ügyében

feljelentés;földvásárlás;Hadházy Ákos;Paks 2;túlárazás;

2026-08-04 07:54:00 CEST

A korábbi politikus szerint az lehetett a módszer, hogy a mezőgazdasági területeknél közvetítők jártak el, akik sikerdíjat kértek és kaptak a tulajdonosoktól a közvetítői tevékenységért, valamint az átminősítés elintézéséért.

Feljelentést tesz a Paks 2 bővítésére hivatkozva megvásárolt legelők és erdők ügyében Hadházy Ákos, aki szerint egyes ingatlanokért a piaci ár százszorosát fizették ki.

A korábbi országgyűlési képviselő kedd reggeli Facebook-bejegyzésében egy 24 hektáros erdő- és legelőterületet hozott példaként. Állítása szerint az ingatlant 2020-ban 3,5 milliárd forintért, hektáronként 150 millió forintért vették meg, miközben Tolna vármegyében akkor egy hektár erdő piaci ára egy-másfél millió forint volt. A terület a 6-os út túloldalán, az épülő blokkoktól legalább egy kilométerre fekszik, és a volt politikus szerint azóta sem történt rajta semmi.

Egy közérdekű adatigénylés adataira hivatkozva azt írta, hogy a Paksi Ipari Park Nkft. 2018 óta összesen 32 milliárd forintért vásárolt hasonló ingatlanokat. Hadházy Ákos úgy véli, több olyan gyenge minőségű mezőgazdasági terület is bekerült a csomagba, amelyre Paks 2-nek nem volt szüksége. Az adatigénylést eredetileg Bomba Gábor szekszárdi önkormányzati képviselő nyújtotta be. A poszt szerint a társaság hosszas levelezés után sem adta ki a szerződéseket, majd a Transparency International fellépését követően megküldte a dokumentumokat. Az eladók nevét először kitakarták, később azonban ezeket az adatokat is hozzáférhetővé tették.

A felsorolt ügyletek között szerepel Kapitány Zsolt cége is. Hadházy Ákos azt állítja, hogy a vállalkozás több mint egymilliárd forintot keresett azon, hogy az államtól megvásárolta, majd egy évvel később jóval drágábban továbbadta Paks 2-nek egy szekszárdi húsipari vállalat leromlott épületeit. Az ügyben korábban tett feljelentését elutasították, ezt most megismételte.

A korábbi politikus szerint az lehetett a módszer, hogy a mezőgazdasági területeknél közvetítők jártak el, akik sikerdíjat kértek és kaptak a tulajdonosoktól a közvetítői tevékenységért, valamint az átminősítés elintézéséért. Ezt nem tényként, hanem lehetséges módszerként írta le, és azt közölte: a nyomozás feladata lenne annak feltárása, hogy kik vettek részt az ügyletekben és mennyit kerestek.