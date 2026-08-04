Mintegy 40 milliárd forintért vett külföldi ingatlanokat az Orbán-kormány

Közel 40 milliárd forintot fordított külföldi ingatlanok megvásárlására az Orbán-kormány 2010 és 2026 között - írja a hvg.hu a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) közérdekű adatigényléssel kikért adatok alapján.
Az állam ebben az időszakban összesen 26 épület tulajdonjogát szerezte meg, a lap szerint a választásnál az exkluzív környezet is szempont lehetett.
A 2010 előtt beszerzett ingatlanokkal együtt Magyarországnak jelenleg 158 külföldi ingatlana van. Ezek között nagykövetségek, főkonzulátusok, és kulturális intézmények egyaránt szerepelnek. A 2024-ben megvett berni nagykövetség 270 négyzetméteres épületéért és a hozzá tartozó 662 négyzetméteres kertért több mint 1,8 milliárd forintot fizettek. Az ingatlan előkelő, villákkal és diplomáciai képviseletekkel teli városrészben található.
A nagyobb tételek közé tartozott
a müncheni főkonzulátus épülete, amelyért 2019 augusztusában 16,9 millió eurót, mintegy 6 milliárd forintot adtak.
A tiranai nagykövetség 6,9 millió euróba, körülbelül 2,45 milliárd forintba került,
a pozsonyi nagykövetséget pedig 9,24 millió euróért vették meg az OTP Buildings s. r. o. nevű cégtől.
Egy másik, az OTP-hez köthető vállalkozástól vásárolták meg a Balassi Intézet belgrádi épületét is, 3,08 millió euróért.
A külföldi vásárlásokat a korábbi külügyi tárca diplomáciai és kulturális célokkal, valamint a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltásával indokolta. Szijjártó Péter a Trafalgar tér közelében kialakított londoni Magyar Házról azt mondta, korábban nem volt méltó otthona a magyar kultúrának és közösségnek a brit fővárosban. Az épületben jelenleg a Liszt Intézet működik, eredetileg kiállításokat, előadásokat és hétvégi magyar iskolát is terveztek oda.
Kulturális célra vásárolták meg
a washingtoni Kossuth Házat 3,1 millió dollárért, a kijevi Magyar Házat 250 ezer dollárért, a fiumei központot pedig 1,9 millió euróért.
A hvg.hu szerint egyes ingatlanok politikai rendezvényeknek is helyet adtak, a brüsszeli Magyarország Házban például a francia Nemzeti Tömörülés elnöke tartott könyvbemutatót. A vagyonkezelő listáján olyan észak-koreai ingatlan is szerepel, amely a már bezárt nagykövetséghez tartozik.
A lap megkérdezte a Külügyminisztériumot arról, felülvizsgálják-e az ingatlanportfóliót, de a tárca későbbre ígért tájékoztatást.Magyar Péter bejelentette, hogy leállítják a költözést, a Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárd forintos zuglói irodabizniszétőlTöbb mint száz döntését nyilvánította titkosnak az Orbán-kormány a Magyar-kormány hivatalba lépése előttLuxizás a Karmelitában: 266 millió forint lámpákra, 270 millió forint orgonára