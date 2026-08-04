Mintegy 40 milliárd forintért vett külföldi ingatlanokat az Orbán-kormány

Orbán-kormány;közpénz;ingatlanvásárlás;

2026-08-04 07:17:00 CEST

Észak-Koreában is van olyan ingatlan, amelyet a magyar állam birtokol - ez a már bezárt nagykövetséghez tartozik.

Közel 40 milliárd forintot fordított külföldi ingatlanok megvásárlására az Orbán-kormány 2010 és 2026 között - írja a hvg.hu a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) közérdekű adatigényléssel kikért adatok alapján.

Az állam ebben az időszakban összesen 26 épület tulajdonjogát szerezte meg, a lap szerint a választásnál az exkluzív környezet is szempont lehetett.

A 2010 előtt beszerzett ingatlanokkal együtt Magyarországnak jelenleg 158 külföldi ingatlana van. Ezek között nagykövetségek, főkonzulátusok, és kulturális intézmények egyaránt szerepelnek. A 2024-ben megvett berni nagykövetség 270 négyzetméteres épületéért és a hozzá tartozó 662 négyzetméteres kertért több mint 1,8 milliárd forintot fizettek. Az ingatlan előkelő, villákkal és diplomáciai képviseletekkel teli városrészben található.

A nagyobb tételek közé tartozott

a müncheni főkonzulátus épülete, amelyért 2019 augusztusában 16,9 millió eurót, mintegy 6 milliárd forintot adtak.

A tiranai nagykövetség 6,9 millió euróba, körülbelül 2,45 milliárd forintba került,

a pozsonyi nagykövetséget pedig 9,24 millió euróért vették meg az OTP Buildings s. r. o. nevű cégtől.

Egy másik, az OTP-hez köthető vállalkozástól vásárolták meg a Balassi Intézet belgrádi épületét is, 3,08 millió euróért.

A külföldi vásárlásokat a korábbi külügyi tárca diplomáciai és kulturális célokkal, valamint a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltásával indokolta. Szijjártó Péter a Trafalgar tér közelében kialakított londoni Magyar Házról azt mondta, korábban nem volt méltó otthona a magyar kultúrának és közösségnek a brit fővárosban. Az épületben jelenleg a Liszt Intézet működik, eredetileg kiállításokat, előadásokat és hétvégi magyar iskolát is terveztek oda.

Kulturális célra vásárolták meg

a washingtoni Kossuth Házat 3,1 millió dollárért, a kijevi Magyar Házat 250 ezer dollárért, a fiumei központot pedig 1,9 millió euróért.

A hvg.hu szerint egyes ingatlanok politikai rendezvényeknek is helyet adtak, a brüsszeli Magyarország Házban például a francia Nemzeti Tömörülés elnöke tartott könyvbemutatót. A vagyonkezelő listáján olyan észak-koreai ingatlan is szerepel, amely a már bezárt nagykövetséghez tartozik.

A lap megkérdezte a Külügyminisztériumot arról, felülvizsgálják-e az ingatlanportfóliót, de a tárca későbbre ígért tájékoztatást.