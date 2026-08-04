Betlehem Dávid Eb-ezüstérmes 10 kilométeren

Párizs;Európa-bajnokság;Szajna;nyíltvízi úszás;

2026-08-04 13:03:00 CEST

A német Florian Wellbrock győzött, Betlehem Dávid pedig ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. Délután a nők ugranak vízbe, a címvédő Mihályvári-Farkas Viktóriával a mezőnyben.

„Jó formában vagyok, jól éreztem magam, a franciák mindig elöl akartak lenni, a hatodik kör végén éreztem azt, hogy menni kell. Sok jó taktikai döntést hoztam, de korán indítottam a hajrát. Florian jókor indult, én pedig elkészültem az erőmmel. Nem vagyok csalódott, holnap szeretném legyőzni” – nyilatkozta az M4 Sportnak Betlehem Dávid, aki ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában.

Az ugyanitt két éve ötkarikás bronzérmes, 22 éves magyar sportoló gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Wellbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé.

„Ez volt az eddig legjobban felépített felnőtt 10 km-es úszásom, próbáltam a technikai és taktikai elemekre figyelni. Nagyon reménykedem a pozitív folytatásban” – értékelt a 20 esztendős Kovács-Seres Hunor, aki a 16. helyen végzett.

Rasovszky Kristóf csupán 23. lett, az olimpiai bajnok az úszása közben vitába keveredett a versenybírókkal, ami miatt jelentős hátrányba került az élmezőnyhöz képest.

A női 10 km-es verseny 14.30-kor kezdődik Mihályvári-Farkas Viktória részvételével.