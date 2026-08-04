Havasi Bertalan szerint nem tőle kell félteni a közmédiát

MTI;MTVA;Havasi Bertalan;Fidesz-propaganda;

2026-08-04 20:14:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója reagált az MTVA által nyilvánosságra hozott 482 oldalas dokumentumra, amely az MTI Orbán-kormány alatti kézivezérléséről szólt.

„Nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem attól, aki Facebook-kommentben üzeni meg, ki lehet, vagy ki nem lehet az M1 Híradó új főszerkesztője, vagy éppen a bársonyszékéből határozná meg, hogy mi jelenhet meg a Mandinerben” - így reagált Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra, hogy az MTVA közleményben jelezte: 482 oldalas dokumentum készült arról, hogyan manipulálták a híreket az Orbán-kormány alatt az MTI-ben.

Havasi Bertalan közleményében azt írta, „három évtizedes sajtószakmai pályafutásom során, amiből másfél évtizedet a kormányzati kommunikációban töltöttem, mindig csakis olyan dolgokat kértem a sajtó munkatársaitól, és csakis olyan kéréseiket teljesítettem, amelyek megfeleltek a törvényeknek, a sajtóetika szabályainak és a napi szintű, szakmai együttműködés sztenderdjeinek.”

Amint azt lapunk is megírta, a magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás és manipuláció bizonyítékait: 2015. évi az első dokumentum és az idei választás előtti napról való az utolsó. Ízelítőnek közöltek egy 15 oldalas válogatást is belső levelezésekről, utasításokról szóló screenshotokkal, ezek egyikében épp Havasi Bertalan, akkor mint Orbán Viktor sajtófőnöke adta ki az ukázt egy hír megjelentetésére. Ez arról szólt, hogy az Európai Zsidó Szövetség elnöke köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért az Orbán-kormány kiállt Izrael és a ciszjordániai zsidó telepek mellett. A teljes válogatás ezen a linken megtekinthető.