Török Gábor: Ha a miniszterelnök dönt a köztévé vezetőiről, akkor az kormánytévé

Török Gábor;közmédia;Borsa Miklós;Magyar Péter;

2026-08-04 18:32:00 CEST

A közmédia ugyanis Magyar Péter kommentje után vonta vissza Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbizatását.

Éles kritikával illette a Facebookon Török Gábor politikai elemző, hogy az MTVA azt követően vonta vissza Hajdú Gábor és Borsa Miklós korábban bejelentett megbízatását, hogy Magyar Péter miniszterelnök kommentben közölte, „nem hinné”, hogy egyikük M1 Híradó főszerkesztője, a másikuk a hírolvasója lesz.

„És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi, mit szól ahhoz a friss bejelentéshez, amely szerint XY lesz az M1 híradójának vezetője. Mire ő azt válaszolja, hogy szerintem nem lesz. Majd másnap nem is lesz” - vetette fel a politikai elemző.

Török Gábor szerint erre kétféle válaszunk lehet, az egyik, hogy ez teljesen normális, a másik pedig, hogy „ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.” Az elemző szerint ennek megfelelően célszerű gondolkodni most is erről.

Az M1 augusztus második felére tervezett újraindítása előtt Hajdú Gábort nevezték volna ki főszerkesztőnek a híradója élére, aki 1997-ben kezdett a Magyar Televíziónál, később a Duna TV riportere, tudósítója és felelős szerkesztője, majd a Hír TV és az Echo TV munkatársa volt. Legutóbb a Mészáros-csoport kommunikációs területén dolgozott. Borsa Miklós a Nap TV és a TV2 után a Duna Híradóját és az M1 Híradót vezette, most csaknem tizenegy év kihagyás után tért volna vissza a képernyőre. Kinevezése azért kapott különös figyelmet, mert 2022-ben arról beszélt: korábban előfordult, hogy általa valótlannak tartott híreket kellett beolvasnia a köztévében, és tiltakozása miatt fegyelmit is kapott.

Ezután arra hivatkozva vonták vissza a megbízatásukat, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania, arra törekednek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan közmédiát teremtsenek, amely „a társadalmi igényeknek” is megfelel.