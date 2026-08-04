482 oldalas dokumentumban szedték össze, hogyan zajlott a manipuláció, a cenzúra és a hamis hírek gyártása az MTI-nél

MTI;közmédia;MTVA;állami média;Fidesz-propaganda;

2026-08-04 19:02:00 CEST

Ízelítőnek közöltek egy 15 oldalas válogatást belső levelezésekről az utasításokkal.

482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a közmédia júliusban kinevezett vezetőinek. A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás és manipuláció bizonyítékait: 2015. évi az első dokumentum és az idei választás előtti napról való az utolsó - derül ki az MTVA szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményéből.

A közlemény szerint a gyűjtőmunkát végző maroknyi újságíró a külpolitikai témákon dolgozott, ezért „a fájdalmasan bőséges” leltár csupán a jéghegy csúcsa. A dokumentumok közvetlen bizonyítékként rögzítik a vezetői utasításokat, valamint azokat a híreket, amelyek kiadását megtiltották vagy amelyek tartalmát módosították. A rendelkezésre álló iratok alapján a hírekkel szemben szakmai kifogás nem merült fel, csupán azok tartalma nem illeszkedett az Orbán-kormány propagandájába. A dokumentált eseteket a PRO DOMO munkacsoport több kategóriára osztotta, úgy mint elhallgatott vagy parancsra készített hírek, kidobott hírek, manipulált anyagok, cenzúrázott, illetve hamis hírek.

„A hiteles, pontos, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatás a magyar médiaszabályozás, a Közszolgálati Kódex, valamint az európai médiaszabadságot védő szabályozás alapvető követelménye. A közmédia új vezetése az átvilágítás részeként az átláthatóság erősítése, a közbizalom helyreállítása érdekében azért tárja fel a dokumentumokat, hogy a propagandisztikus gyakorlat a jövőben ne ismétlődhessen meg. Az MTI a magyar tájékoztatási rendszer meghatározó hírforrása, amelynek hírei a közmédia mellett számos hazai és külföldi médiaszolgáltatóhoz is eljutnak, ezért működésének hitelessége a demokratikus nyilvánosság egyik alapvető garanciája. A közszolgálati hírszolgáltatás megújítása csak a múlt működésének feltárásával és átlátható értékelésével valósítható meg. A nyilvánosságra hozatal ezt a célt szolgálja” - írták a közleményben.

Mint jelezték, a dokumentumokban szereplő esetek bemutatják azokat a szerkesztői utasításokat, amelyek egyes hírek elhallgatására, tartalmi módosítására vagy meghatározott szempontok szerinti átírására irányultak. A több száz oldalas iratanyag alapján számtalan közéleti, gazdasági és külpolitikai téma esetében a szerkesztői döntések politikai szempontok alapján születtek meg.

A mementóhalmazból a közleményben mellékeltek egy 15 oldalas válogatást, benne belső levelezésekkel, szerkesztői utasításokkal, letiltott anyagokról, szemlézésre tiltott sajtóorgánumokról és szervezetekről szóló listával. „A közzétett anyagok kiválasztásánál a közmédia arra törekedett, hogy a nyilvánosság érdemi képet kaphasson a feltárt gyakorlatról, miközben a teljes iratanyag feldolgozása folyamatban van, a közlésével járó jogi kockázatok értékelésével, valamint az érintettek és az esetleges áldozatok védelmének szem előtt tartásával. A most közzétett dokumentumok a rendelkezésre álló iratanyag reprezentatív válogatását képezik” - fogalmaz az MTVA új vezetése.

A válogatást ide kattintva lehet megnézni.