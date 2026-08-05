Kártyavárként omlik össze a Megafon, heten maradtak a fideszes propagandagyárban

Összeomlás;megafon;Fidesz-propaganda;

2026-08-05 05:28:00 CEST

Heten a 72-ből.

Április óta 65 alkalmazott távozott, így már csak heten maradtak az átláthatatlan forrásból Fidesz-propagandát terjesztő Megafonnál - értesült az RTL Híradó.

A csatorna beszámolója szerint a parlamenti választás előtt még növekedő alkalmazotti létszám mellett üzemelt a Megafon, 2026. februárjában 64-en dolgoztak a fideszes propagandagyárnak, a választás hónapjában, áprilisban 72-en, majd az Orbán-kormány bukása után villámgyorsan oszlásnak indult az egész, augusztusra már csak 7 ember maradt a szervezetnél. Az RTL megpróbálta megtudni, miért bocsátották el az alkalmazottakat, de adásig senki nem reagált és az óbudai irodaházban sem találtak senkit. Azok, akik az irodaházban dolgoztak, annyit mondtak, hogy bár korábban nagy élet volt a Megafonnál, az utóbbi pár hétben teljesen eltűntek.

Forgács Mariann közösségimédia-szakértő az RTL Híradónak úgy vélekedett, a Megafon kirúgott propagandistáinak feltehetőleg nehéz lesz új munkát találniuk a hitelességükön esett csorba miatt. A Fidesz eddig két embert mentett át: Szűcs Gábor az új Országgyűlés megalakulása óta a parlamentben ül ellenzéki képviselőként Orbán Viktor mandátumával, Hortay Olivér pedig ugyancsak kiköt a Fidesz-frakcióban, Szijjártó Péter, vagy Budai Gyula helyét véve át.