Magyar Péter: Öt centimétert emelkedett a Duna vízszintje

Paks;Duna;energiaválság;Magyar Péter;harmadfokú hőségriasztás;

2026-08-04 22:36:00 CEST

Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást.

Magyarország ismét összefogott, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel - jelenette Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök bővebben videóbejegyzésben számolt be a frissebb fejleményekről, eszerint az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú országos hőségriasztást. Rendkívüli kánikula várható, szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, sőt, az ország középső részein megdőlhet akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is. Péntek délután érkezhet átmeneti lehűlést hozó hidegfront, csapadék viszont nem lesz elegendő idehaza itthon, mindössze 5-6 miliméternyi csapadékra számítanak a szakemberek. A Duna ausztriai vízgyűjtő területein azonban jelentősebb eső hullhat, ami fontos a vízszint rendeződése szempontjából - ismertette Magyar Péter.

A helyzet Pakson is rendkívüli, de az ország más részeihez hasonlóan a szakemberek ott is fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak - állapította meg a kormányfő, köszönetet mondva nekik. Az előrejelzések szerint holnap és holnapután is lassú javulás várható a Duna vízszintjét illetően. Azt, hogy az utolsó turbina működését fenn lehet-e tartani, a Duna vízszintjén kívül attól is függ, hogy nem áll-e elő semmilyen műszaki hiba. A már leállított turbinákat csak akkor indítják újra, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll és több napra előre kizárható az újabb apadás - közölte a kormányfő.

A védelmi munkacsoport ülésén arról határoztak, hogy az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad a home office ott, ahol ezt a körülmények lehetővé teszik - jelentette be Magyar Péter, hozzátéve, arra kérik a magánszektorban a munkaadókat, hogy ahol tehetik, hasonlóképpen járjanak el.

Döntöttek arról is, hogy fenntartják a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, így jelentős terhelést vesznek le az energiahálózatról. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó tett önkéntes vállalást összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére - ismertette a miniszterelnök, megjegyezve, csatlakozni hasonló akcióval természetesen továbbra is lehet. Abban az esetben, ha a helyzet romlana, a kormány kötelező korlátozást, illetve lekapcsolást is előírhat - jelezte, mindemellett pedig bejelentését azzal zárta, hogy ezen a rendkívüli héten is meg fogják védeni Magyarország energiabiztonságát és vízellátását.