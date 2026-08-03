Újabb megafonost igazol a Fidesz a parlamenti frakciójába

Fidesz-frakció;Századvég;megafon;

2026-08-03 09:12:00 CEST

Hortay Olivér hiányolja a szakmai szempontokat.

Korábban az ATV értesülése nyomán már beszámoltunk róla, hogy Szijjártó Péter és Budai Gyula távozásával Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Fidesz-közeli Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője is képviselői mandátumot kaphat a Fidesznél. A Telexnek Hortay Olivér most megerősítette, hogy Bóka János frakcióvezető felkérésére mondott és beül a frakcióba, és így tesz Palóc André is.

Hortay Olivér neve a Megafonból is ismert lehet. 2026 tavaszára az egyik legaktívabb fideszes influenszer lett, s még a megafonosok közül is kiemelkedett azzal, hogy naponta átlagosan 31 posztot tett közzé a Facebookon. Tavasszal képviselőjelöltként felkerült a Fidesz listájára.

„Az elmúlt hónapokban olyan folyamatok indultak el a magyar gazdaságban, amelyek komoly aggodalomra adnak okot. A beígért csoda elmaradt, sorra állnak le a beruházások, a növekedés lassul, az üzemanyagárak emelkednek, az áramellátásban pedig káosz kezd kialakulni” - közölte a propagandista, aki a felkérést nemcsak rendkívüli megtiszteltetésnek, de nagy lehetőségnek is tartja.

Hortay Olivér állítása szerint képviselőként „az egyre radikálisabbá váló, tartalmilag kiüresedő parlamenti vitákba szakmai szempontokat és mérsékelt stílust” szeretne vinni, mert szerinte jelenleg háttérbe szorulnak a szakpolitikai szempontok, „mert a képviselők jórésze a személyeskedéssel és a múltbeli sérelmekkel van elfoglalva”.