Magyar Péter felszívta a politikai baloldalt

baloldal;Magyar Péter;Podcast;Tisza Párt;

2026-08-05 05:45:00 CEST

Egyre többen ismerik fel a kapitalizmus negatív, pusztító hatásait, de nem kapnak ideológiai fogódzót a baloldaltól. Podcast.

A magyar baloldalnak nem volt olyan mondandója az elmúlt 16 évben, amit Magyar Péter ne tudott volna felszívni - állítja Kiss Viktor a Bal-jobb-bal új adásában. A podcast visszatér a politológus A radikális paradoxon című könyvéhez, amely a hagyományos baloldali világmagyarázat és politika teljes zsákutcáját vázolja fel. A baloldal ma semmi érvényeset nem tud átfogó szinten mondani a posztmodern világ működéséről, amelyet az emberek többsége ráadásul elfogadható mintának tekint.

Másik vendégünk, Galgóczi Eszter politikai elemző a fiatal generáció életérzése felől közelít a kérdéshez. Véleménye szerint egyre általánosabb a szorongásérzet, egyre többen ismerik fel a kapitalizmus negatív, pusztító hatásait, de nem kapnak ideológiai fogódzót a baloldaltól, amely stratégiai keretet jelentene a politizáláshoz, így maradnak az aktuális problémákra reagáló akciók, szerveződések.