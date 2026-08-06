„Mi szeretjük az atomerőművet” – Megszólalt Paks polgármestere, visszautasítja, hogy feszültség honolna a városban

Paks;vízközmű;paksi atomerőmű bővítés;Paks 2;

2026-08-06 10:27:00 CEST

Nem kellett leállítani Paksot, és a helyiek bizakodók, talán túl van az erőmű a nehezén. A paksiak számára az atomerőmű nemcsak egzisztenciális, de érzelmi kérdés is. – Mi szeretjük az atomerőművet – így fogalmazott lapunk megkeresésére Paks polgármestere, Heringes Anita, akinek a számára Paks 2 nem kérdéses, tekintve a megkötött szerződéseket.

Izgalommal teli időszakot él meg most Paks, hisz a mérnökeik, akik természetesen ottani lakosok, óriási kihívás előtt állnak, gyakorlatilag a nap minden órájában – mondta el a Népszava megkeresésére Heringes Anita, Paks polgármestere. Mérnökeik eddigi teljesítményéről szuperlatívuszokban beszélt, mert várakozáson felüli eredményeket produkáltak, bebizonyosodott, hogy biztonságosan üzemeltetik az erőművet.

Noha nem mindenki dolgozik a létesítményben, nem is nagyon van olyan család, ahol ne lenne erőműves alkalmazott. A mostani fejlemények pedig nem feszültséget okoznak, hanem sokkal inkább nyugalmat biztosítanak, mert amíg tudjuk, hogy a család az erőműben dolgozik, addig biztosak lehetünk abban, hogy nincs baj – részletezte Heringes Anita, aki kifejezetten visszautasítja, hogy bármiféle feszültség honolna a városban. – Az emberek itt úgy gondolkodnak, hogy ha a családod egyik tagja benn dolgozik, akkor a lehető legjobb munkát végzi, a maximumot hozza ki magából, ami nyugtatólag hat a családra és minden paksi lakosra.

A város számára pedig, bármennyire is furán hangzik, mindaz, ami most is történik, érzelmi kérdés is, mi szeretjük az atomerőművet



– hangsúlyozta a polgármester. Elmondta, hogy most mindenki a vízmű, a Mavir és az erőmű oldalát nézi, hogy pontosan tudják, hány centinél áll a Duna, milyen teljesítményen működik a blokk, honnan kapnak áramot, és hová továbbítanak éppen energiát. Ezeket az oldalakat Pakson most mindenki gyakrabban nézi, mint a családi fényképeket a közösségi hálón.

Az elkövetkező 48 óra, ahogy a kormányfő is fogalmazott, nemcsak Paks, de az egész ország számára kritikus időszak – erősítette meg Heringes Anita –, hisz a kérdés az elkövetkező két napban nem más, mint hogy lesz-e elegendő energia Magyarország teljes energiaellátásának a biztosítására.

Ezért is fontos Paks 2 a számunkra, de ugyanúgy az erőmű hűtésének a kérdése is. Beszélhetünk duzzasztóról vagy vízlépcsőről, de valamire ezek közül szükség lesz – véli a polgármester.

Aki politikamentesen áll a kérdéshez, mert hisz ő a paksiak érdekeit képviseli. S mivel vízügyi szakembernek sem tartja magát, ezért erről nyilvánvalóan a szakmának kell döntenie. A szakembereknek kell tudniuk, hogy mi a legjobb megoldás. Úgy véli, nem kérdés, hogy egy olyan alaperőmű, mint a paksi, a jövőben is kell. Ám az sem kérdéses, hogy a szél- és naperőművekre mint kiegészítésekre, mint alternatívára, éppolyan szükség lesz, illetve van, mint lett volna eddig is.

A polgármester szerint az új erőmű orosz kivitelezésével nekik soha nem volt semmilyen problémájuk. Nem gondolkodnak francia alternatívában, mert a jelenlegi szovjet típusú erőművel műszaki téren semmilyen gond nincs. „S mivel aláírt szerződésekről van szó, azon a ponton túl vagyunk, hogy alternatívát állítsunk fel” – fogalmazott. A paksiak az atomerőművet mindig műszaki kérdésként kezelik, s ebből a szempontból nincsenek kifogásaik. A két blokk kiépített gödre, amelynek a betonozása és földkitermelése folyik, orosz típusú atomerőműre való.

A hatezer fős város melegvíz-ellátása abban az esetben kerül csak veszélybe egy-két nap elteltével, ha az atomerőmű egyetlen blokkja sem termel energiát, hisz az ott keletkező gőz fűti a vizet.

Egyelőre semmilyen fennakadás nem volt az ellátásban, mert a turbina még működik, amiből gőz keletkezik. Viszont felkészültek a legrosszabbra, mert előállhat ez a helyzet is. A polgármester nem tudja elképzelni, hogy az idősek otthonában vagy éppen a bölcsődében, a közétkeztetést kiszolgáló konyhában – akár csak egy órára is – ne legyen meleg víz. Az önkormányzat a kritikusnak látott helyzetben azonnal kapcsolatba lépett a helyi regionális vízszolgáltatóval (Mezőföld Vízközmű) és az erőművel is, hogy adott esetben azonnali alternatív és átmeneti megoldás álljon a lakosság rendelkezésére. Felmérték, hogy milyen a városi zuhanyzórendszer vízellátása, tehát utánajártak, hogy hol nem az erőműtől kapják a meleg vizet. Kiépítették a villanybojlerrendszert, és kedden megérkeztek az úgynevezett rendezvénykonténerek, amelyekben zuhanyozni lehet, amennyiben leállna az erőmű.

Elmondta: a kormányfő bejelentette, hogy dolgoznak ennek a problémának a hosszú távon történő megoldásán is. Úgyhogy Heringes bizakodó: csak addig kell kibekkelniük, amíg ez a kritikus időszak véget nem ér. Ugyanakkor abban reménykednek, és reális lehetőségnek látja: ilyen gond ezúttal nem lép fel.