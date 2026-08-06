Magyar Péter: Csütörtökön még szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

Kilenc centiméterrel magasabb a Duna vízszintje a vasárnapi mélyponttól - közölte csütörtök reggel a miniszterelnök.
Magyar Péter jelezte, eső várható az osztrák vízgyűjtőkön is. Kitért arra is, hogy bár a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a csütörtöki napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.
A kormányfő szerda este jelentette be, hogy átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kabinet a kétnapos kormányülés első részében. Tájékoztatása szerint fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósítják meg. Ennek jegyében augusztus 31-ig meghirdetik az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatok számára.