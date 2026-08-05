Vitézy Dávid: Elég az ész nélküli favágásból! – Teljes körű felülvizsgálat indult a MÁV-nál

Zugló;klímaváltozás;MÁV;Vitézy Dávid;gyakorlat;felülvizsgálat;leállítás;fakivágások;zöldfelület;

2026-08-05 13:15:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter a hozzá érkező levelek és fotók alapján állította le a favágásokat Zuglóban. A vasúttársaság a sínek menti növényzet irtotta a soha nem látott klíma- és energiaválság idején. Nem ez az első eset.

Az elmúlt 24 órában sokan írtak nekem, és többen fotókat is küldtek arról, hogy a MÁV Zuglóban a sínek mentén végzett növényzetkezelési munkák során sorra kivágta a töltésen álló fákat. Amint értesültem a történtekről, azonnal kértem a munkák leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát – közölte a Facebook-oldalán Vitézy Dávid Elég az ész nélküli favágásból! címmel. – A közlekedési és beruházási miniszter felkérte a MÁV-ot arra is, hogy vizsgálja felül a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát a klímaváltozás fényében.

A tárcavezető a mostani esettel összefüggésben bejelentette, hogy a MÁV történetében először létrehozzák a főtájépítész pozícióját. – A cél, hogy egy felkészült vezető és szakmai csapat kizárólag azon dolgozzon, hogy az állomásokat és a vasúti pályákat övező zöldfelületeket a lehető legfenntarthatóbb módon, tudatosan kezeljük, természetesen a közlekedésbiztonság maradéktalan garantálása mellett. Az idei nyár végképp egyértelművé tette, hogy a klímaváltozás már nem távoli, elméleti probléma, hanem a mindennapjaink része, és Magyarország egyik legnagyobb kihívása – tette hozzá.

Vitézy Dávid szerint természetesen a vasútbiztonság az első, és el kell kerülni, hogy egy fa a viharban sínekre dőljön és balesetet okozzon. – Ugyanakkor annak a gyakorlatnak is véget kell vetnünk, amely válogatás nélkül kivág minden fát ott is, ahol erre valójában nincs szükség. A biztonság és a természet védelme nem egymást kizáró szempontok: megfelelő szakmai felkészültséggel mindkettő érvényesíthető – emelte ki a miniszter. Eddig ez nem volt szempont, lapunk is beszámolt, hogy ugyancsak a MÁV kivágta Zugló legnagyobb, több mint százévesre becsült fáját, Újbudán pedig még korábban csaknem ezer fát akartak kipusztítani a déli körvasút építésére hivatkozva, Zánkán pedig a vasútállomás négy nagy fájának estek neki láncfűrészekkel.