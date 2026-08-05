Szalah új klubja ellen játszhat a Ferencváros, ha túljut a Górnik Zabrze csapatán

Ferencváros;Európa-liga;Mohamed Szalah;Borbély Balázs;

2026-08-05 17:00:00 CEST

A Ferencváros ma este 20.15 órától (tv: M4 Sport) a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a lengyel Górnik Zabrze együttesét fogadja. A párharc továbbjutója azzal a Trabzonsporral játszhat a főtábláért, amely ma bejelentette a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah érkezését. A párharc vesztese átkerül a Konferencia-ligába, ahol a Monacóval kell megmérkőznie a ligaszakaszban való részvételért.

A Ferencváros két kört már sikerrel vett a második számú európai kupasorozatban. Az Európa-ligában előbb a Vojvodinát búcsúztatta kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel, majd a Twentét 4-3-as összesítéssel. A magyar bajnokságban ugyanakkor két fordulót követően még nyeretlen a zöld-fehér csapat: a paksi nyitányon elszenvedett 4-2-es vereséget hazai pályán az újonc Vasas elleni gól nélküli döntetlen követte.

A Ferencváros El-keretében három változás történt: Franko Kovacevic, Elton Acolatse és Botka Endre helyett Aleksandar Cirkovic, Kenan Kodro és a klubhoz tíz év után a múlt héten visszatért Nagy Ádám került be.

„A középpálya közepén kicsit elfogytunk, mivel Naby Keita sérült, Philippe Rommens pedig eltiltott, míg a frissen igazolt Nagy Ádám régóta nem játszott meccset. Utóbbi ennek ellenére nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén akár bevethető, sőt hétfőn már Naby Keita is együtt edzett a csapattal” – beszélt a középpálya összeállításának nehézségeiről Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.

A bajnok Győrtől nyáron visszatért Borbély felhívta arra a figyelmet, hogy

amelyik csapat ebben a körben továbbjut, az már biztosan legalább a Konferencia-ligában a főtáblán szerepelhet.

„Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, aki racionális, pragmatikus szakember, ezért tudom, mit várhatok az ellenféltől. Ennek nyomán óvatosan és okosan kell futballozni, de olyan eredményt szeretnénk elérni, amivel jó pozícióból várhatjuk majd a jövő heti visszavágót. Ez egy 180 perces párharc lesz, így nem lehet fejjel a falnak menni" – fogalmazott a zöld-fehérek trénere.

A játékosok részéről Toon Raemaekars arról beszélt, hogy eddig az európai porondon jól szerepeltek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne javítani például a védekezésen, mert szerinte annak ellenére túl sok gólt kaptak a holland Twente ellen, hogy a párharcot végül megnyerték.

„Nemzetközi szinten minden párharc egy nagy csata, mert ezen a szinten már valamennyi együttes nagyon jó, úgyhogy felkészültnek kell lennünk – jelentette ki a belga védő. – Azt nem tudom megmondani, hogy az ellenfél támadólag lép fel vagy inkább védekező stílust választ idegenben, de ez nem is fontos, mert mi a saját játékunkra összpontosítunk, azt akarjuk megvalósítani.”

Raemaekars kitért az egész Magyarországon tapasztalható hőségre, de mint fogalmazott, ezen nem tudnak változtatni.

Minden futballistának eleget kell innia nemcsak a meccsen, hanem előtte is. Hozzátette, nem volt ez másként az előző meccseiken sem.

„Nagyon erős csapat az FTC, ezért kiegyenlített párharcra számítok – jelentette ki a Górnik szlovák mestere, Michal Gasparík. – Mindenképpen támadólag próbálunk majd fellépni, de ami a legfontosabb, hogy kontroll alatt tartsuk a meccset. A meleg miatt mindkét csapatnak óvatosnak és bölcsnek kell lennie.”

A lengyel bajnoki ezüstérmes Górnik Zabrze a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt, a második fordulóban azonban 2-1-es összesítéssel alulmaradt a Fenerbahcével szemben. Az 1-0-s idegenbeli vereséget 1-1-es hazai döntetlen követte. Utóbbi mérkőzésük – a drukkerek rasszista és diszkriminatív magatartása, pirotechnikai eszközök használata, „sporteseményre nem illő” feliratok kifüggesztése, illetve a menekülő-útvonalak elzárása miatt – UEFA-büntetést vont maga után, amelynek értelmében jövő csütörtökön, az FTC elleni visszavágón a teljes déli tribünt lezárva kell tartani. Mindezt a 68 ezer eurós (24,7 millió forint) pénzbüntetés mellett.

A Górnik Zabrze a bajnok Lech Poznannal szemben 3-1-re elveszített lengyel Szuperkupa-mérkőzéssel kezdte az idényt, a törökök elleni kupameccsek között pedig a bajnoki nyitányon otthon 2-1-re legyőzte a Slask Wroclaw gárdáját.

A párharc továbbjutója azzal a Trabzonsporral játszhat a főtábláért, amely ma bejelentette a Liverpooltól távozó Mohamed Szalah érkezését.

A párharc vesztese átkerül a Konferencia-ligába, ahol a Monacóval kell megmérkőznie a ligaszakaszban való részvételért.