Betlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes

nyílt vízi úszás;Betlehem Dávid;

2026-08-05 11:55:00 CEST

A német Florian Wellbrock a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenytávja után öt kilométeren sem talált legyőzőre. Betlehem Dávid ismét második lett, az olasz Gregorio Paltrinieri zárt harmadikként.

„Próbáltam mindent, de Wellbrock erősebb volt. Nagyon elfáradtam, kiúsztam magamból mindent. Most még nincs fegyverünk ellene, nagyon fekszik neki ez a sima, meleg víz. Örülök, hogy jó a munka, amit végzünk és mindent meg fogok próbálni a kieséses versenyben” – értékelt az M4 Sportnak Betlehem Dávid, aki ezüstérmet nyert szerdán a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

Az ugyanitt két éve ötkarikás bronzérmes, 22 éves magyar sportoló - akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren - ezúttal is a németek sztárjával, Florian Wellbrockkal csatázott a győzelemért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló Eb-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a hetedik helyen csapott célba.

„Örülök, hogy ma sikerült egy sokkal jobb versenyt úszni – utalt Rasovszky arra, hogy egy nappal korábban csupán 23. lett. – A negyedik körben volt egy-két kisebb hiba, ami sokba került. Lett volna még ebben több is. Megtettem mindent, hogy dobogón tudjak végezni, ez nem sikerült. Sok erős versenyző van, ingadozik a mezőny, nem mindig nekünk jön ki a lépés. Két nap múlva jön a kieséses verseny, nincs idő siránkozni” – tette hozzá.

A nők 5 kilométeres versenyszámát 14.30-tól rendezik meg Mihályvári-Farkas Viktóriával a mezőnyben, aki kedden második lett a hosszabb távon.