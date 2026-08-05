Betlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes

„Próbáltam mindent, de Wellbrock erősebb volt. Nagyon elfáradtam, kiúsztam magamból mindent. Most még nincs fegyverünk ellene, nagyon fekszik neki ez a sima, meleg víz. Örülök, hogy jó a munka, amit végzünk és mindent meg fogok próbálni a kieséses versenyben” – értékelt az M4 Sportnak Betlehem Dávid, aki ezüstérmet nyert szerdán a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.
Az ugyanitt két éve ötkarikás bronzérmes, 22 éves magyar sportoló - akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren - ezúttal is a németek sztárjával, Florian Wellbrockkal csatázott a győzelemért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló Eb-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a hetedik helyen csapott célba.Betlehem Dávid Eb-ezüstérmes 10 kilométeren
„Örülök, hogy ma sikerült egy sokkal jobb versenyt úszni – utalt Rasovszky arra, hogy egy nappal korábban csupán 23. lett. – A negyedik körben volt egy-két kisebb hiba, ami sokba került. Lett volna még ebben több is. Megtettem mindent, hogy dobogón tudjak végezni, ez nem sikerült. Sok erős versenyző van, ingadozik a mezőny, nem mindig nekünk jön ki a lépés. Két nap múlva jön a kieséses verseny, nincs idő siránkozni” – tette hozzá.Trónfosztás a nőknél, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes 10 kilométeren
A nők 5 kilométeres versenyszámát 14.30-tól rendezik meg Mihályvári-Farkas Viktóriával a mezőnyben, aki kedden második lett a hosszabb távon.