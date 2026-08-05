Vizsgálat indult Farkas Franciska felvételije miatt az SZFE-en

roma;diszkrimináció;Színház- és Filmművészeti Egyetem;Farkas Franciska;

2026-08-05 16:15:00 CEST

Vizsgálatot indított a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése, miután Farkas Franciska videóban számolt be a felvételijén szerzett tapasztalatokról.

Farkas Franciska roma színésznő július 31-én megosztott egy videót arról, hogy szociális munkás és drámapedagógus végzettsége mellé idén tavasszal jelentkezett az SZFE nemzetiségi kultúrák specializációs színészképzésére. A művész elmondta, azért jelentkezett az ötéves képzésre, hogy több mint másfél évtizedes szakmai pályája után végre diplomát szerezzen.

A felvételből az is kiderül, hogy amikor az SZFE 2026. februárjában meghirdette a korhatár nélküli, nemzetiségi kultúrák specializációját Pataki András és Rusz Milán osztályvezetésével, akkor Farkas Franciska előre tisztázta az egyetem tanulmányi osztályán, hogy negyvenegy évesen jelentkezhet-e. A színésznő videójából azonban kiderül, hogy az első és a második fordulóban is folyamatosan éreztették vele, hogy a kora akadályt jelent, miközben szakmai teljesítményét kiemelkedőnek ítélték, végül a második rosta után mégis elutasító levelet kapott.

A színésznő azonban nem adta fel, és fellebbezett, amelyet jóváhagytak, így részt vehetett a harmadik, utolsó fordulón. Ezen azonban több aggályos és diszkriminatív helyzettel szembesült, például amikor a romani specializáció felvételijén egy roma népdalt adott elő, az egyik oktató azt mondta:

„Hallom, roma stílust hoztál. Na nem baj, ez nem baj.”

Amikor rákérdezett, hogy miért lenne baj a roma stílus egy roma nemzetiségi képzésen, ezt a választ kapta: „Bennem is van roma, csak nem látszik, de ebből inkább csináljunk valami mást.”

A színésznő szerint az utolsó rostára olyan jelentkezőket is behívtak, akik nem vettek részt a korábbi fordulókon, és végül a tizennégy felvételizőből tizenkettőt vettek fel – a két elutasított jelentkező egyike Farkas Franciska volt.

A Színház-és Filmművészeti Egyetem a Facebook-oldalán azt írta, hogy az SZFE vezetéséhez eljutott a színművész – nemzetiségi kultúrák specializáció idei felvételijével kapcsolatban közzétett videója. „Bár az Egyetemhez hivatalos panasz nem érkezett, az elhangzott állítások súlya miatt a vezetés részletes írásbeli tájékoztatást kért a videóban név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését. A tények tisztázása után az SZFE dönt a szükséges további lépésekről” – olvasható a bejegyzésben.