Életveszélyesen megfenyegették Majkát, lemondta sepsiszentgyörgyi koncertjét

lemondás;koncert;feljelentés;Sepsiszentgyörgy;Majka;életveszélyes fenyegetés;gyűlöletkeltés;

2026-08-05 11:05:00 CEST

A rapper, aki az áprilisban leváltott Orbán-kormány utóbbi éveiben nem titkolta politikai véleményét, közölte, ha a helyzet tisztázódik, odautaznak, és kárpótolják a közönséget.

„Kedves sepsiszentgyörgyiek! Este 11-kor a privát telefonszámomra kaptam egy életveszélyes fenyegetést. Az sms írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, és hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarral. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok… Ugye nem kell mondanom, vajon honnan ered ez a gyűlölet…” – írta Facebook-oldalán Majka.

Bár hozzászoktam a mocskolódáshoz és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét a mondanivalóm, de ahhoz, hogy a saját privát számomon zaklassanak éjjel, ahhoz nem. Az ügyvédünk azt tanácsolta, hogy vegyük ezt komolyan. A feljelentést megtesszük, és utánajárunk annak, kik akarnak/akartak bajt okozni. A koncertet, az utazást és azt a két napot, amit ott szerettünk volna eltölteni, így nem tudjuk bevállalni, addig, amíg ez nem tisztázódik. Ha rendeződött a helyzet, kárpótoljuk a közönséget. Megértést kérünk – tette hozzá a zenész, akinek a Bindzsisztánt megéneklő Csurran, cseppen című száma az Orbán-rezsim – április 12-én bekövetkezett – leváltását akarók egyik szimbolikus dala lett.

A zenész levél formában megírt posztjához utóiratot is fűzött. – Teljes döbbenettel veszem tudomásul, hogy hová zülleszti le az emberek gondolkodását a politika. Főleg egy nem politikussal szemben. Csak remélni tudom, hogy a magyar nép egyszer majd összefog a bajban, és nem külön, hanem együtt próbálja megoldani azt. Pártoktól, népcsoportoktól és hangzatos hazugságoktól mentesen. Addig is üzenjük a kellemetlenkedőknek, mindent megteszünk, hogy ezért feleljenek. Csak mi európai módon. A jogot érvényesítve – fogalmazott Majka.