Varju László: Győztünk a kínai hitelszerződések nyilvánosságra hozásában

Kína;hitel;Fővárosi Ítélőtábla;Demokratikus Koalíció;közérdekű adatigénylési per;

2026-08-05 17:07:00 CEST

A Fővárosi Ítélőtábla a DK-nak kedvezően döntött.

Nyilvánosságra kerültek az Orbán-kormány kínai hitelszerződésének részletei - közölte egy szerdai Facebook-bejegyzésében a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Varju László tájékoztatása szerint a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán egy több éven át tartó pert zártak le.

A nyilvánosság megismerhette az Orbán-kormány kínai hitelszerződésének részleteit. Kiderítettük a kínai bankcsoport tagjait, a hitel célját, összegét és kamatát, valamint a visszafizetés módját. Ez utóbbi az igazi kihívás, mert 2027. április 19-étől mindannyian nyögni fogjuk ennek a hitelnek a terheit

- vélekedett.

Jelezte, azt is érdemes lesz követni, valójában mire használták fel a hitelt. Azonban ez már egy másik fejezet, mivel ez az elszámoltatás része. Induljanak a parlamenti vizsgálóbizottságok, és mutassák be az Orbán-féle NER valódi kedvezményezettjeit - zárta posztját.