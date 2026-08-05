Parlament;Baka András;köztársasági elnök;államfőválasztás;Magyar Péter;Tisza Párt;felkérés;

2026-08-05 16:42:00 CEST

Baka András sejtelmes választ adott a kérdésre, őt kérte-e fel Magyar Péter új államfőnek

Amikor arról kérdeztük, hogy vállalná-e, a volt főbíró némi habozás után leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni erről.