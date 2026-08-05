Parlament;Baka András;köztársasági elnök;államfőválasztás;Magyar Péter;Tisza Párt;felkérés;

Baka András sejtelmes választ adott a kérdésre, őt kérte-e fel Magyar Péter új államfőnek

Amikor arról kérdeztük, hogy vállalná-e, a volt főbíró némi habozás után leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni erről.

Két sejtelmes válasszal intézte el a Népszava kérdéseit Baka András, a Legfelsőbb Bíróság (a későbbi Kúria) volt elnöke, akit arról faggatunk, őt kérte e fel esetleg Magyar Péter miniszterelnök államfőjelöltnek egy szerda délelőtti találkozón. A volt főbíró lapunknak azt mondta: nem tudja megerősíteni, hogy ő lenne a Tisza államfőjelöltje. Amikor arról kérdeztük, hogy vállalná-e, némi habozás után leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni erről.

Mint ismert, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke ma járt Magyar Péternél és Ruff Bálintnál egy rejtélyes egyeztetésen. Erről a kormányfő Facebook-posztban számolt be, hozzáfűzve, volt miről beszélgetniük. A Tisza ezután bejelentette, hogy nagyon gyorsan, már augusztus 11-én, vagyis jövő kedden megszavazza a parlament az új államfőt, Magyar Péter alakulata azt azonban egyelőre nem árulta el, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek Sulyok Tamás megbuktatása után.

Magyar Péternek egyébként volt már egy kísérlete államfőjelölésre, a világhírű sakkozó, Polgár Judit felkérését azonban elsiette egy kicsit. 

„Ez az időszak megy a lecsóba” – mondta a Népszavának egy balatonszemesi apartmanos, és nincs egyedül, a tónál több helyen is panaszáradat fogadott minket. A mostani hőség már a turizmusnak sem jó.