Baka András sejtelmes választ adott a kérdésre, őt kérte-e fel Magyar Péter új államfőnek

Két sejtelmes válasszal intézte el a Népszava kérdéseit Baka András, a Legfelsőbb Bíróság (a későbbi Kúria) volt elnöke, akit arról faggatunk, őt kérte e fel esetleg Magyar Péter miniszterelnök államfőjelöltnek egy szerda délelőtti találkozón. A volt főbíró lapunknak azt mondta: nem tudja megerősíteni, hogy ő lenne a Tisza államfőjelöltje. Amikor arról kérdeztük, hogy vállalná-e, némi habozás után leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni erről.
Mint ismert, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke ma járt Magyar Péternél és Ruff Bálintnál egy rejtélyes egyeztetésen. Erről a kormányfő Facebook-posztban számolt be, hozzáfűzve, volt miről beszélgetniük. A Tisza ezután bejelentette, hogy nagyon gyorsan, már augusztus 11-én, vagyis jövő kedden megszavazza a parlament az új államfőt, Magyar Péter alakulata azt azonban egyelőre nem árulta el, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek Sulyok Tamás megbuktatása után.Augusztus 11-én választana köztársasági elnököt a TiszaMost Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét fogadta Magyar Péter és Ruff Bálint
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