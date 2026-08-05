Átvilágítás indult a Magyar Kerékpáros Szövetségben, személyi változásokat is bejelentett a szervezet

kerékpározás;Magyar Kerékpáros Szövetség;

2026-08-05 19:25:00 CEST

Megtartotta első üléseit a Magyar Kerékpáros Szövetség új elnöksége. Megkezdődött a szervezet pénzügyi és jogi átvilágítása, valamint a grémium nyílt pályázatok kiírásáról döntött a cyclo-cross és országúti szövetségi kapitányi pozíciókra.

Megkezdődött a Magyar Kerékpáros Szövetség pénzügyi és jogi átvilágítása a Fehérváry Horányi Kovács Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által - olvasható a szervezet közleményében.

Mint ismert, a tagság július 9-én Ésik Róbertet választotta meg a szövetség elnökének, az újonnan felálló elnökség pedig megtartotta első üléseit.

A szervezet közlése szerint Dér Zsolt 2026. augusztus 1-jei hatállyal lemondott a cyclo-cross szakág vezetéséről, az elnökség továbbá egyéb szakmai kötelezettségeire (Bahrain-Victoriousnál betöltött pozíció) való tekintettel az országúti szakág esetében új szövetségi kapitány kinevezése mellett döntött.

Dér Zsolt 2018 óta irányította a magyar országúti válogatottakat. Vezetésével Vas Blanka és Valter Attila a 2024-es párizsi olimpián elért 4. helyezésével a magyar kerékpársport történetének legjobb olimpiai eredményeit érték el. Az elnökség elismeri az elmúlt időszakban végzett szakmai munkáját és annak eredményeit. Magyarország ugyanakkor jelenleg a 49. helyen áll a nemzetközi szövetség (UCI) nemzeti világranglistáján, így a 2027-es világbajnoki részvétel, amelyhez az első 50 hely valamelyikén kell zárni, valamint a 2028-as olimpiai kvalifikáció, amelyhez az első 43 hely egyikének megszerzése szükséges, egyaránt veszélybe került.

E célok elérése érdekében az elnökség olyan sportvezető kinevezését tartja szükségesnek, akinek elsődleges szakmai fókuszában a válogatott eredményességének erősítése áll. A Magyar Kerékpáros Szövetség a cyclo-cross és az országúti szövetségi kapitányi pozíciók betöltésére nyílt pályázatokat ír ki - olvasható.

Az elnökség felülvizsgálta a 2026-os szakági tanácsok választásának folyamatát is, és megállapította, hogy azok nem a szövetség alapszabályában leírtaknak megfelelően kerültek lebonyolításra, ezért a szakági tanácsok és képviselők szabályos megválasztására 2026. szeptember 10-ig készít javaslatot az elnökség számára a főtitkár.

Kiemelt téma volt a Bükkszentkeresztre tervezett XCO-pálya helyzete is. A pálya tervei elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó pályázatok beérkeztek, azok értékelése azonban nem történt meg, így kérdésessé vált, hogy a projekt megvalósulhat-e a 2026. december 31-i határidőig. Az elnökség ezért kezdeményezi a projekt megvalósítási időszakának hat hónappal történő meghosszabbítását az Aktív Magyarország Fejlesztési Központnál, miközben a lejárt érvényességű ajánlatok miatt új pályázati kör kiírására kerül sor.