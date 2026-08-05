„Megvilágosodni és megpirítani” akarta magát a magasfeszültségű villanyoszlopon egy meztelen férfi Budapesten

Zugló;magasfeszültség;zavart elme;

2026-08-05 21:35:00 CEST

A rendészek és a polgárőrök a Rákos-patak partján találták meg, végül időben segítséget kapott.

Magasfeszültségű villanyoszlopra akart felmászni egy zavartan viselkedő férfi Budapest XIV. kerületében, a Lantos Mihály Sportközpont közelében - közölte szerda esti Facebook-bejegyzésében a Zuglói Önkormányzati Rendészet.

A férfit augusztus 2-án este kezdték keresni, miután járókelők bejelentették, hogy félmeztelenül és zavartan viselkedik. A kutatásba a rendészet éjszakai egysége és a szolgálatban lévő polgárőrök is bekapcsolódtak. A férfit végül a Rákos-patak partján találták meg. A közlés szerint addigra teljesen levetkőzött, és feltehetően tudatmódosító szer hatása alatt állt.

Amikor megszólították, megpróbált felmászni egy magasfeszültségű villanyoszlopra. Saját szavai szerint azért akart feljutni, hogy

„megvilágosodjon és megpirítsa” magát.

Az intézkedők biztonságos helyre vitték, eltakarták a szemérmét, majd egy további polgárőregységgel együtt figyelték az állapotát a rendőrség és a mentőszolgálat megérkezéséig.

A férfit végül megfigyelésre kórházba szállították. A rendészet értékelése szerint az összehangolt intézkedéssel sikerült megelőzni az önkárosítást, és biztosítani, hogy mielőbb egészségügyi ellátást kapjon.