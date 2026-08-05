Úgy tudni, gyakorlott sportoló volt, azonban szerencsétlenül ért földet.
Ugyanakkor a bíróság mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, így továbbra is a honvédség kötelékében maradhat.
Egy szemtanú szerint felhúzás közben beakadhatott a kötél az utas lábába, emiatt a siklóernyő pörögni kezdett, majd csaknem 100 méter magasból a földbe csapódott.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbításért, a vádlott és védője pedig felmentés miatt fellebbezést jelentett be.
Halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség csak a siklóernyős halála miatt indított nyomozást.
A belügyminiszter szerint a "túlzó segítség" okozott tragédiát, de a belügyi szervek szerinte nem tévedtek.
Egy szemtanú szerint a honvédségi mentőhelikopter okozott életveszélyes sérüléseket a sportoló férfinak.
Egy dombos területre zuhant a sérült siklóernyős, a tűzoltók honvédségi munkagépek segítségével próbálják kimenteni.
Lezuhant egy ejtőernyős, vélhetően egy siklóernyős a Veszprém megyei Gyulakeszi térségében - közölte a katasztrófavédelem csütörtök este az MTI-vel.