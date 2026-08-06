Vetíteni fogja az M1 a Szigeten fellépő magyar előadók koncertjeit

M1;koncert;Gerendai Károly;együttműködés;vetítés;Sziget Fesztivál;MTVA;

2026-08-06 06:33:00 CEST

A cél a magyar könnyűzene sokszínűségének bemutatása.

Együttműködést kötött a közmédia és a Sziget Fesztivál, így az M1-en láthatóak lesznek magyar előadók koncertjei - tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-t.

E szerint a megállapodást szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyáron láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.

A társaság kiemelte: az együttműködésnek különös jelentőséget ad, hogy a Sziget Fesztivál stratégiai irányítását 2025 végén ismét az alapító, Gerendai Károly vette át. A világ tíz legjobb nemzetközi fesztiválja között számontartott Sziget így új lendülettel folytatja működését.

A közmédia és a Sziget együttműködésének középpontjában a magyar könnyűzene sokszínűségének bemutatása, valamint a művészi szabadság és a kulturális nyitottság áll. A két szervezet közös meggyőződése, hogy a zene képes hidakat építeni a különböző generációk és közösségek között, miközben teret ad az alkotói szabadság kibontakozásának - olvasható.

Gerendai Károly azt mondta, a Sziget mindig is a szabadság ünnepe volt: a nyitottságé, a kultúrák találkozásáé és a művészi önkifejezésé. Örülünk annak, hogy ezek az élmények idén azokhoz is eljuthatnak a közmédia segítségével, akik személyesen nem tudnak részt venni a fesztiválon. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés még több emberhez viszi közelebb a magyar zenei élet kiemelkedő előadóit.

Horváth András a maga részéről azt hangsúlyozta, a közmédia feladata, hogy értékes és sokszínű kulturális tartalmakat tegyen elérhetővé mindenki számára. A Sziget magyar előadóinak koncertjei kiválóan megmutatják a hazai könnyűzene gazdagságát és azt a kreatív szabadságot, amelyből ezek az alkotások megszületnek. Örömmel működünk együtt egy olyan fesztivállal, amely évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar kulturális életnek is, és reméljük, hogy ezek a közvetítések új nézőket is megszólítanak.

Az M1-en látható koncertközvetítések a korlátozott időn áta Médiaklikk kínálatában is visszanézhetőek lesznek.

A koncertközvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad.