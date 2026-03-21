Putyin "elfoglalta a budapesti képviselőházat" - Fotók

Az LMP nevében akciózott péntek este Szél Bernadett, a párt társelnöke, és Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja az orosz elnök képét vetítve a budapesti képviselőházra, finom utalásképpen arra, hogy ha nem vigyázunk, Vlagyimir Putyin elfoglalja azt is. Konkrétabban: az LMP azt követeli, hogy legyen népszavazás Paks 2-ről.