Magyar Péter felmentette Nagy Mártont, ezentúl Kármán András képviseli Magyarországot helyettes kormányzóként az IMF-nél

IMF;Nagy Márton;Kármán András;

2026-08-06 07:34:00 CEST

A szervezetet Orbán Anitának kell értesíteni a változásról.

Kármán András lett 2026. augusztus 6-tól Magyarországot képviselő helyettes kormányzó a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF), Magyar Péter pedig ezzel egyidejűleg felmentette Nagy Mártont a tisztségből - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból, amelyről a 24 számolt be.

Nagy Márton a kormányváltás után is hivatalosan a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok egyike maradt az IMF-nél. A felmentéséről szóló döntés csak jóval a Tisza-kormány megalakulását követően jelent meg.

A határozat alapján Orbán Anita külügyminiszter feladata, hogy értesítse a Nemzetközi Valutaalapot a magyar képviselet változásáról.