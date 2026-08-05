Fizetésképtelenséget jelentett a Robinson Tours

fizetésképtelenség;utazási iroda;csőd;Bulgária;utazásszervező;Robinson Tours;

2026-08-05 19:41:00 CEST

A társaság felszámolási eljárást kezdeményezett Szófiában. A ki nem fizetett vagy elmaradt szolgáltatások miatt angol nyelven lehet benyújtani a kárigényeket.

Fizetésképtelenségről értesítette utasait és viszonteladó partnereit a Robinson Tours, és kérte felszámolási eljárásának megindítását a Szófiai Városi Bíróság Kereskedelmi Osztályán - írja a Turizmus.com.

Az elsősorban bulgáriai utakat kínáló társaság egy nappal korábban még az üdülőjáratok újraindítását ígérte.

A bolgár bejegyzésű utazásszervező közlése szerint már nincs elegendő pénzügyi eszköze vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez. Ez a turisztikai szolgáltatások mellett az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel szembeni fizetéseket, valamint más szerződéses kötelezettségeket is érinti.

A társaság a helyzet kialakulását több tényezővel indokolta. Közlésük szerint a közel-keleti válság miatti bizonytalanság csökkentette a forgalmat, miközben a magas kerozinárak növelték a költségeket. A cég szerint a közel-keleti válság miatt a fapados légitársaságok áthelyezték járataikat, repülőjegyeiket irreálisan alacsony áron kínálták, és jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai célállomásokra, ami kereslet- és bevételkiesést okozott. A magyar utazási piacon megjelent egyes szereplők ajánlatairól pedig azt állította, hogy ferdítik a kínálatot, majd az igen árérzékeny keresletet, ezzel olyan javíthatatlan kárt okozva a piacon, hogy egyes szolgáltatók működése kérdésessé válik vagy ellehetetlenül.

Azoknak az utasoknak, akik részben vagy teljesen kifizettek egy elmaradt szolgáltatást vagy utazási csomagot, az Axiom Insurance Companyhoz kell benyújtaniuk követelésüket. A Robinson Tours biztosítása a közlés alapján a fizetési kötelezettség elmulasztásából eredő vagyoni károkra, köztük a fizetésképtelenség és a csőd esetére is kiterjed, a vagyoni biztosíték összegéig.

A kárigényt angol nyelven, a [email protected] címre lehet elküldeni. Mellékelni kell a foglaláshoz tartozó szerződéseket, foglalásokat, utalványokat, számlákat, nyugtákat, banki vagy készpénzes fizetési bizonylatokat, az ügyben folytatott levelezést, továbbá minden egyéb bizonyítékot, amely igazolja a kifizetett, de nem teljesített utazási szolgáltatást. A visszatérítéshez meg kell adni az IBAN-formátumú bankszámlaszámot és a számlatulajdonos nevét is.

A biztosítási kötvény száma 251370068, érvényességi ideje 2025. szeptember 20-tól 2026. szeptember 19-ig tart. A társaság azt közölte, hogy a biztosítót már tájékoztatta a fizetésképtelenségről és a bírósági kérelemről.

Akinek hiányoznak a kárigényhez szükséges iratai, az [email protected] címen kérheti azok pótlását. Az e-mail tárgyában a „Hiányzó dokumentum pótlása” megjelölést kell feltüntetni.