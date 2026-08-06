Orbán Anita cáfolja, hogy a szomszéd országok felelősek a Duna alacsony vízállásáért, Szlovákia is segít

Szlovákia;Duna;vízmennyiség;Orbán Anita;

2026-08-06 08:40:00 CEST

A tárcavezető közlése szerint Magyarország megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos 400 köbméter másodpercenkénti vízmennyiséget.

A lehető legnagyobb mennyiségű és legegyenletesebb dunai vízhozam érdekében kért segítséget Szlovákiától a külügyminiszter.

Orbán Anita csütörtök reggeli Facebook-bejegyzése szerint Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettessel, környezetvédelmi miniszterrel egyeztetett telefonon.

A külügyminiszter azt írta, arra kérte szlovák partnerét, hogy a szakemberek tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél több víz érkezzen Magyarországra, és a vízhozam ingadozása is a lehető legkisebb legyen. Tomáš Taraba ígéretet tett az intézkedésekre, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány van.

Orbán Anita közlése szerint Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos 400 köbméter másodpercenkénti vízmennyiséget. A szlovák fél azt is jelezte, hogy amennyiben náluk hamarabb érkezne csapadék, készek az abból keletkező többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani.

A külügyminiszter egyúttal ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszéd országokat tették felelőssé a Duna alacsony vízállásáért. A telefonos egyeztetést Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel folytatott többszöri üzenetváltás előzte meg.