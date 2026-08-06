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Fővárosi képviselőt cserél a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom

Szilágyi Anna követi az időközben közlekedési és beruházási miniszterré kinevezett korábbi közgyűlési frakcióvezetőjét a tárcához. Helyét az egyesület listájáról Megellai Orsolya veszi át.

Szerdán lemondott a fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna – közölte a Facebook-oldalán a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője, aki a jövőben Vitézy Dávid mellett, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban fog dolgozni. – Ez a munkakör jogszabály alapján összeférhetetlen a képviselői feladatok ellátásával. Helyemet a frakcióban Megellai Orsolya veszi át – tette hozzá.

A távozó képviselő utódjáról azt írta, hogy jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, és hitelesen tudja képviselni azt a 101 pontos programot, amelynek megvalósítására annak idején a választók felhatalmazását kérték.

„A minisztériumban az emberközpontú tervezéssel és a társadalmi részvétellel kapcsolatos tevékenységeket fogom vezetni. A Budapest Fejlesztési Központban Vitézy Dáviddal éveken át dolgoztunk együtt azokon az agglomerációs vasúti és hévfejlesztéseken, amelyek a Baross Gábor Terv keretében most új lendületet kaphatnak. Részt vettem a Közlekedési Múzeum megvalósításának előkészítésében is, és számos olyan további, minisztériumhoz tartozó ügy folytatódhat most – az országos közlekedésszervező előkészítésétől kezdve a nagyléptékű városrehabilitációs projektekig –, amikben ilyen vagy olyan formában az elmúlt 6-7 évben közreműködtem” – írta Szilágyi Anna.

A Fővárosi Törvényszék elnöke azt akarja elérni, hogy töröljék az Orbán-kormány idején politikai bosszúból bevezetett intézkedéseket. Célja, hogy a bírói karnak legyen hatása a jogalkotásra, legyen vége a büntető törvénykönyv állandó változtatásának, a követhetetlen módosításoknak.