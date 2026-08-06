lemondás;Vitézy Dávid;frakció;csere;Fővárosi Közgyűlés;Podmaniczky Mozgalom;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-08-06 13:00:00 CEST

Fővárosi képviselőt cserél a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom

Szilágyi Anna követi az időközben közlekedési és beruházási miniszterré kinevezett korábbi közgyűlési frakcióvezetőjét a tárcához. Helyét az egyesület listájáról Megellai Orsolya veszi át.