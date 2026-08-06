Fővárosi képviselőt cserél a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom

Szerdán lemondott a fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna – közölte a Facebook-oldalán a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője, aki a jövőben Vitézy Dávid mellett, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban fog dolgozni. – Ez a munkakör jogszabály alapján összeférhetetlen a képviselői feladatok ellátásával. Helyemet a frakcióban Megellai Orsolya veszi át – tette hozzá.
A távozó képviselő utódjáról azt írta, hogy jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, és hitelesen tudja képviselni azt a 101 pontos programot, amelynek megvalósítására annak idején a választók felhatalmazását kérték.Megvannak a miniszterré avanzsáló Vitézy Dávid utódai a Fővárosi Közgyűlésben
„A minisztériumban az emberközpontú tervezéssel és a társadalmi részvétellel kapcsolatos tevékenységeket fogom vezetni. A Budapest Fejlesztési Központban Vitézy Dáviddal éveken át dolgoztunk együtt azokon az agglomerációs vasúti és hévfejlesztéseken, amelyek a Baross Gábor Terv keretében most új lendületet kaphatnak. Részt vettem a Közlekedési Múzeum megvalósításának előkészítésében is, és számos olyan további, minisztériumhoz tartozó ügy folytatódhat most – az országos közlekedésszervező előkészítésétől kezdve a nagyléptékű városrehabilitációs projektekig –, amikben ilyen vagy olyan formában az elmúlt 6-7 évben közreműködtem” – írta Szilágyi Anna.A Fővárosi Közgyűlés ugyanott folytatta, ahol a választás előtt abbahagyta: politikai kinyilatkoztatásokkalKarácsony Gergely a Szoborparkba száműzné a Szabadság téren álló megszállási emlékművet, a BKV-nál belső vizsgálat indult vezetői visszaélés gyanúja miattBudapest már nem számít, egyik párt sem vette a fáradságot, hogy pótolja a Fővárosi Közgyűlésből a parlamentbe dobbantó képviselőit