Magyar Péter honfoglalózik, a nem túl vonzó régi Mol-székházba kell költöznie a Vitézy-féle minisztériumnak

A Budapest XI. kerületében lévő egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – válaszolta a Népszava kérdésére Vitézy Dávid miniszter. Kérdésünket, hogy miért éppen ebbe a nem túl vonzó irodaházba költöznek, azzal ütötte el, hogy valahol dolgozni kell, nincs idő keresgélni, az épületben eddig is minisztérium működött.