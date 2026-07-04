A közlekedési és beruházási miniszter a tárca állománygyűlésén, 1700 kollégájához szólva azt kérte, hogy ha bárki korrupciót tapasztal, akkor azt bátran tegye szóvá, jelentse be.
Még nem történt meg a ferihegyi gyorsvasúti tender részvételi szakaszának bírálata. Egyelőre döntés-előkészítés zajlik, így kormánydöntés sem született még – válaszolta a Népszava kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM).
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megtiltotta a MÁV-nak a 2027-es éven túli hosszú távú kötelezettségvállalást.
Többek közt dolgozott már az új Közlekedési Múzeum építészeti vezetőjeként is.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a hazahozandó uniós forrásokból jó eséllyel fejleszthetik a kötöttpályás közlekedést, a vasutat és a HÉV-eket is.
A Budapest XI. kerületében lévő egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – válaszolta a Népszava kérdésére Vitézy Dávid miniszter. Kérdésünket, hogy miért éppen ebbe a nem túl vonzó irodaházba költöznek, azzal ütötte el, hogy valahol dolgozni kell, nincs idő keresgélni, az épületben eddig is minisztérium működött.