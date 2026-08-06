Matusik Tamás: A bírói kar várja, hogy ne egy átpolitizált világban, lincshangulatban kelljen működnie

tüntetés;lejárató kampány;Fővárosi Törvényszék;Országos Bírói Tanács; NER;Matusik Tamás;

2026-08-06 12:12:00 CEST

A Fővárosi Törvényszék elnöke azt akarja elérni, hogy töröljék az Orbán-kormány idején politikai bosszúból bevezetett intézkedéseket. Célja, hogy a bírói karnak legyen hatása a jogalkotásra, legyen vége a büntető törvénykönyv állandó változtatásának, a követhetetlen módosításoknak.

Az elmúlt évek puskaporos hangulata nemcsak a politikai támadások miatt alakult ki, hanem azért is, mert szakmaiatlan, kampánycélú jogalkotás folyt a bírósági szervezetet érintően, és az egyes jogágak területén is – példa erre a büntető törvénykönyv állandó változtatása vagy az eljárási törvények szinte követhetetlen módosításai – jelentette ki Matusik Tamás, a Fővárosi Törvényszék elnöke a hvg360-nak adott interjúban. Nyilatkozata szerint ezért mindenképpen szeretné elérni, hogy a bírói karnak legyen hatása a jogalkotásra.

A bírói kar azt is várja, hogy ne egy átpolitizált világban, lincshangulatban kelljen működnie, a vezetőit ne ejtőernyőztessék, hanem szakmai alapon válasszák ki, hogy kiegyensúlyozott légkörben dolgozzon. Arról nem is beszélve, hogy a „pénzpóráz”, vagyis, hogy a bírói fizetés rendezése évről évre alkudozás tárgya, azaz politikai kegy, szintén fenntarthatatlan. A lejárató kampányok pedig nemcsak a bíróknak ártanak, hanem a közbizalmat is erodálják, az ilyesmi nem ismétlődhet meg – mondta Matusik Tamás.

A törvényszéki elnök az Országos Bírói Tanácsban – előbb tagként, majd elnökként – eltöltött hat éve miatt, a bírói függetlenség melletti kiállása, a bírótüntetésen való részvétele és beszéde okán, ahogy fogalmazott, borzasztó árat fizetett. – Amikor az OBT-be pályáztam, senki sem tudta, hogy milyen hat évünk lesz. Ki gondolta volna, hogy másfél évig tartó alkotmányos krízisbe kerülünk Handó Tündével, az OBH akkori elnökével, miközben mi csak javítani akartunk az igazgatáson. Ebből aztán organikusan következett a többi szerepvállalás – tette hozzá, kiemelve, hogy az egyik legnagyobb lejárató kampány áldozata volt.

Most a Fővárosi Törvényszék elnökeként legalább ilyen fontosnak tartja, és szerinte azonnal javítana a bírói függetlenség helyzetén, hogy töröljék el azokat a jogalkotási változásokat, amiket az Orbán-kormány az utolsó évében a négyoldalú megállapodás alapján, vagy pedig a bírói függetlenség védelmében szervezett bírótüntetés után hozott meg, véleménye szerint politikai bosszúból. A függetlenség fő kritériumának azt tartja, hogy egy bíró képes legyen minden elvárástól elszakadni, s csak a saját lelkiismeretére és a törvényekre hallgatni, ami mindenképpen különleges, de szükséges képesség.