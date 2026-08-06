Visszatért Kassára a Szalonnára költözött két roma család

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2026-08-06 14:13:00 CEST

A Belügyminisztérium azt ígérte, tisztázni fogja, ki finanszírozta és szervezte a költözést, történt-e jogsértés.

Visszaköltözött Kassára az a két, mélyszegénységben élő roma család, amely az elmúlt hetekben a kassai Lubina illegális telepről érkezett Szalonnára - írja több forrására hivatkozva a Telex.

Teru Viktor, a RESDI nevű civil szervezet vezetője megerősítette, hogy jelenleg ismét a korábbi, időközben részben elbontott kunyhójukban laknak.

A családok a lap információi szerint múlt pénteken utaztak el a borsodi településről, de nem világos, hogy csak átmenetileg tértek-e vissza Kassára. Több gyermek is van közöttük: iskoláskorúak, három év alattiak és egy néhány hetes csecsemő is.

A Lubina telepen hozzávetőleg 150-300 ember él deszkákból és lemezekből épített bódékban, vezetékes víz és csatornahálózat nélkül.

Szalonnán ugyan jobb lakhatási körülmények közé kerültek, de nem beszélnek magyarul, nem volt lakcímkártyájuk, így a cikk szerint szociális és egészségügyi ellátásra sem voltak jogosultak. Teljesen életszerűtlen lett volna, hogy a gyerekekkel napi szinten Szalonnáról a mintegy 60 kilométerre lévő Kassára ingázzanak.

Beköltözésük után több helyi attól tartott, hogy innentől tömegével telepítenek be családokat szlovákiai telepekről a településre, az önkormányzat pedig rövid idő alatt önazonossági rendeletet fogadott el a további betelepülés megnehezítésére. A Telex szerint a jelek alapján nem tömegesen megszervezett betelepítés történt, hanem Lenka Kovačevičová kassai kerületi polgármester, az egyik kassai főpolgármester-jelölt akart némi népszerűséget szerezni magának a kampányban. Az októberi főpolgármester-választáson induló politikus azt ígéri, hogy felszámolja az illegális kassai telepeket és elhelyezést biztosít az ott élőknek.

Az egyik szalonnai ingatlanra élethosszig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztek a nevére.

Az továbbra sem ismert, miből finanszírozták a családok a magyarországi házak megvásárlását. A Belügyminisztérium közölte, tisztázni fogja, ki szervezte és fizette a költözést, illetve felmerült-e kényszerítés, megtévesztés, pénzügyi visszaélés vagy más jogsértés.