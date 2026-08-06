Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett a több mint 800 millió forintos szerződéscsomag miatt, amelyet a HM cége kötött a Balásy-féle kft.-vel

feljelentés;Balásy Gyula;Lounge Group;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-06 13:21:00 CEST

A tárcavezető szerint a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel kötött rendezvényszervezési, videó- és vizuáltechnikai megállapodások teljesítésével kapcsolatban merült a hűtlen kezelés vagy a csalás gyanúja.

Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, miután a Honvédelmi Minisztérium cége, a Zrínyi Nonprofit Kft. korábbi szerződéseinek átvilágítása során több olyan szerződés teljesítésével kapcsolatban merültek fel kérdések, amelyekért összesen több mint 800 millió forintot fizettek ki.

Ruszin-Szendi Romulusz csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a társaság új vezetésének kinevezése után azonnal megkezdődött a korábbi működés és a szerződésállomány ellenőrzése. A vizsgálat a Lounge Event Kft.-vel kötött rendezvényszervezési, valamint videó- és vizuáltechnikai szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásokat is érintette.

A tárcavezető hangsúlyozta, nem állítja, hogy bűncselekmény történt. Közlése szerint azonban felmerülhet a hűtlen kezelés vagy a csalás gyanúja, ezért megtette a feljelentést. Annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kit terhel felelősség, a nyomozó hatóság feladata. Azt írta, a honvédelmi célokra fordított közpénzekkel felelősen, átláthatóan és a Magyar Honvédség érdekeit szem előtt tartva kell gazdálkodni. Hozzátette: ahol szabálytalanság gyanúja merül fel, vizsgálatot rendel el, bűncselekmény gyanúja esetén pedig feljelentést tesz.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a honvédségre szánt közpénz nem szolgálhat magánérdekeket, a megállapított felelősségnek pedig következménnyel kell járnia.