Rendszerváltásra készül Lannert Judit oktatási tárcája, már felülvizsgálták a gyanút keltő 45 milliárdos tankönyvszerződést is

oktatás;szakpolitika;tankönyvpiac;Lannert Judit;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-07-09 05:50:00 CEST

A Tisza-kormány kiemelt célja, hogy helyreállítsa a szabad tankönyvválasztást. Az ennek érdekében meghirdetett pályázatra már több mint 800 kiadványt küldtek be a kiadók – derült ki az oktatási tárca Népszavának küldött tájékoztatásából.

„Folyamatosan zajlik a rendszer áttekintése, megkezdődött a szükséges intézkedések előkészítése. Ennek részeként széles körű szakmai egyeztetéseket folytatunk az oktatási szféra szereplőivel: a kamaráktól és intézményfenntartóktól kezdve a szakszervezeteken át a civil és szakmai szervezetekig” – közölte a Népszava érdeklődésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM).

A tárcánál egyebek mellett arról érdeklődtünk, a nyár folyamán milyen intézkedések, egyeztetések várhatók. Mint írták, az oktatáspolitikában „a nyári időszak nem a leállás, hanem az előkészítés és az építkezés időszaka, az oktatás területén is rendszerváltásra készülünk”, a döntéshozatal pedig „szakmai tapasztalatokra, adatokra és partnerekkel folytatott párbeszédre épül, annak érdekében, hogy a következő tanévben már kézzelfogható előrelépést tudjunk elérni”.

Az OGYM közlése szerint az elmúlt hetekben több jelentős szakpolitikai előkészítő munka indult el,

és több fontos döntés is megszületett. Ezek közé sorolták a tankönyvkínálat bővítésére meghirdetett pályázatot, amelyre összesen 826 kiadványt küldtek be a kiadók, a pályázatok előértékelése pedig már lezajlott független szakértők bevonásával.

– A felhívásra nem hagyományos tankönyvekkel, hanem a közismereti tankönyvekhez kapcsolódó kiegészítő kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal lehetett jelentkezni. Ezek közé tartoztak a munkafüzetek, a gyakorlófüzetek, a feladatgyűjtemények, a szöveggyűjtemények, az atlaszok, a szótárak, a tanulói segédletek, a digitális feladatbankok és az interaktív gyakorlófelületek – írták.

Ezzel kapcsolatban egy másik fontos lépés volt annak a négyéves, 45 milliárd forint értékű közbeszerzési keretmegállapodásnak a felülvizsgálata, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) április végén, közvetlenül a kormányváltás után kötött meg. Az OGYM tájékoztatása szerint a vizsgálat eredményeként a KELLO és az Alföldi Nyomda lemondott a megállapodásban biztosított kizárólagosságról, valamint arról is nyilatkozott, hogy a keretösszeg csökkentése miatt nem támaszt semmilyen követelést az állammal szemben. – Ennek köszönhetően a megrendelések a jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők. Ez azért is fontos, mert

a Tisza-kormány kiemelt célja a pedagógusok szabad tankönyvválasztásának a helyreállítása

– közölték.

Az intézkedések között említették még a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást rászoruló gyermekek számára, ami 400 ezer családhoz jut el, valamint a jelenlegi pedagógusteljesítmény-értékelési rendszer kivezetését, amelyről kedden szavazott az Országgyűlés. Hozzátették: a javaslat ellenszavazat nélkül ment át, ami „jól jelzi, hogy a jelenlegi értékelési rendszer mögött nincs érdemi támogatás. Elhibázott konstrukció, amely terhet jelentett a pedagógusoknak, és semmilyen szakmai ösztönző erővel nem bírt.”

A szakképzésben kivezetik a kancellári rendszert, a szakképzési centrumok élére pedig pályázati úton választanak majd új vezetőket,

a pályázat feltételeinek a kidolgozása jelenleg is zajlik. Mindezen felül a Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság létrehozásával a rendszerváltás óta először felel önálló államtitkárság a bölcsődei és óvodai ágazatért. A felsőoktatás területén a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer (kekva) átalakítása zajlik.

Érdeklődtünk arról is, mit tervez a minisztérium a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (noks) és egyéb munkakörökben dolgozó iskolai, óvodai munkavállalók bérrendezése, valamint az elmaradt pedagógusi jubileumi jutalmak kifizetése érdekében. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást adták, hogy az egyeztetések folyamatosan napirenden vannak. – Viszont alapvetően költségvetési kérdésről beszélünk. A pénzügyi mozgástér határozza meg, hogy majd milyen időzítéssel tudjuk teljesíteni – írták.

Az OGYM továbbá megerősítette lapunk korábbi értesülését, mely szerint a minisztérium képviselői iskolákba is ellátogatnak majd. Közlésük szerint terveznek a jövőben ilyen típusú látogatásokat azzal a céllal, hogy közvetlenül megismerjék az iskolák és szakképző intézmények egyedi helyzetét. Hangsúlyozták: meggyőződésük, hogy „nem minden problémára létezik egységes megoldás. Az oktatásban és a szakképzésben egyaránt fontosnak tartjuk a helyi és térségi sajátosságok figyelembevételét, ezért a helyi igényekre helyben működő, célzott válaszokat kívánunk adni. Ehhez nélkülözhetetlen a helyi ismeret megszerzése, a helyi párbeszéd és a tapasztalatcsere.”