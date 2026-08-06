„Elegem van a NER-es bérhírhamisítókból” – Kalocsa polgármestere elhatárolódott Németh Balázstól

Fidesz;polgármester;elhatárolódás;Németh Balázs;Kalocsa;Fidesz-propaganda;

2026-08-06 19:06:00 CEST

Bagó Zoltán azon háborodott fel, hogy az ellenzéki képviselő a vízhasználat csökkentéséről szóló helyi posztjával akarta illusztrálni azt a képtelen állítást, hogy visszatért volna a Rákosi-korszak.

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán egy Facebook-posztban hirdette ki, hogy „Magyar Péter visszahozta a Rákosi-korszak besúgóinak és házmestereinek világát”, mindennek illusztrálására pedig Kalocsáról hozott példát – írja a 24.hu. Az ellenzéki képviselő a kalocsai polgármester egyik bejegyzését osztotta meg, ahol Bagó Zoltán arra kérte a helyieket, hogy „ne jelentgessék fel egymást se a rendőrségnél, se az önkormányzatnál feleslegesen”. Szó sem volt politikáról, hanem a szárazság és a hőség miatti vízhasználatról, a korlátozásokról, amit egyébként Kalocsán be sem kellett vezetni.

Kalocsa polgármestere egykori fideszes, aki két éve – volt pártjával szembefordulva – függetlenként nyert a 2024-es önkormányzati választáson, éppen a Fidesz jelöltjét győzte le. Németh Balázst nem érdekelte Bagó szándéka, és a mostani kormányfő számlájára írta a jelenséget, és a tényt, hogy fúrt kútból lehet locsolni, amit úgy kommentált, hogy „legalábbis most még lehet, amíg Magyar Péter engedi.”

Bagó Zoltán nem vette jó néven, hogy a fidesz képviselője felhasználta a bejegyzését, és később újra posztolt: a Németh Balázst Micimackó-jelmezben ábrázoló fotó megosztása mellett üzent is neki. –

„Elhatárolódom Németh Balázs országgyűlési képviselőtől, aki engedély nélkül, szándékosan félreértelmezve használta fel az egyik Facebook posztomat! Elegem van a NER-es bérhírhamisítókból! Vigyázat! Fake news terjesztők!”

A 24.hu szerint az egész perpatvar hátterében az áll, hogy a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábban azt közölte, hogy az ország minden településén elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a rendkívüli aszályhelyzet miatt. A közlésről azonban kiderült, hogy mindez tévedés volt, a tárca törölte a közleményt a kormányzati oldalról, és elnézést kértek mindenkitől.