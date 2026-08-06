41,8 Celsius-fok az új országos napi melegrekord

melegrekord;Magyarország;szélrekord;HungaroMet;

2026-08-06 19:22:00 CEST

Kékestetőn pedig még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet: csütörtök délután 32,1 Celsius-fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben.

Több meleg- és egy szélrekord is megdőlt csütörtökön - közölte a HugaroMet Zrt. az előzetes adatok alapján Facebook-oldalán csütörtök délután.

Azt írták: az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius-fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek, a korábbi napi rekord 40,2 Celsius-fok volt, amelyet 1905-ben Orosházán rögzítettek.

Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius-fok lett, amelyet Budapest, Újpest állomáson mértek. A korábbi fővárosi napi rekord 37,8 Celsius-fok volt 2012-ben, Budapest belterület állomáson, a korábbi fővárosi abszolút melegrekordot pedig egy napja Budapest, Újpest állomáson mérték.

Jelezték azt is, hogy

Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius-fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben.

Korábban ott 2007. július 20-án 31,4 Celsius-fokig melegedett fel a levegő.

Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol nemrég óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott: óránkénti 107 kilométer Körösladányban.

A bejegyzésben felhívták a figyelmet arra, hogy ezek még előzetes adatok, hitelesítésük folyamatban van.