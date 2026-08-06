Enyhülés jön, szombattól csak másodfokú lesz a hőségriasztás, de még nem lélegezhetünk fel

hőségriasztás;OKF;enyhülés;másodfokú riasztás;mérséklés;NNGYK;

2026-08-06 17:07:00 CEST

Az NNGYK és az OKF arra figyelmeztet, hogy a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása, leginkább a rendszeres folyadékpótlás.

Enyhül a hőség, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz: az országos tisztifőorvos II. fokúra mérsékelte a hőségriasztást – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lapunkhoz is eljuttatott közös közleményéből. kiemelték, hogy az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást – a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján – az országos tisztifőorvos augusztus 8-án 0:00 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én (kedd) 24:00 óráig marad érvényben.

Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasnak érezzük magunkat, hanem folyamatosan pótoljuk az elvesztett folyadékot, elsősorban vízzel – hangsúlyozták. A közlemény újfent arra figyelmeztet, hogy a déli órákban – lehetőség szerint 11 és 15 óra között – továbbra is ajánlott kerülni a tartós napon tartózkodást és a megterhelő fizikai munkát. A szabadtéri sportolást, futást, kerékpározást vagy kirándulást célszerű a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni. Ha a mozgás során fejfájás, szédülés, gyengeség vagy rosszullét jelentkezik, azonnal szakítsuk meg a tevékenységet, húzódjunk árnyékos vagy hűvös helyre, és pótoljuk a folyadékot.

Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, érdemes naponta többször érdeklődni a hogylétük felől. Segíteni kell őket a megfelelő folyadékbevitelben és abban, hogy a legmelegebb időszakot lehetőség szerint hűvös helyen töltsék. Gyermeket, idős vagy mozgásában korlátozott személyt, valamint háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. Az utastér rendkívül gyorsan életveszélyes hőmérsékletre forrósodhat fel. Ha valaki ilyen helyzetet észlel, haladéktalanul értesítse a 112-es segélyhívó számot.