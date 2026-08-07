Tűz ütött ki a Slovnaft pozsonyi finomítójában

tűz;Szlovákia;robbanás;Pozsony;olajfinomító;ipari baleset;

2026-08-07 17:46:00 CEST

A vállalat szerint senki sem sérült meg, és a lakosság nincs közvetlen veszélyben.

Kőolajtermékeket tároló tartály sérült meg a Slovnaft pozsonyi finomítójában, és a folyamat a benne lévő anyag kigyulladásához vezetett. A pénteki incidensben senki sem sebesült meg, és a vállalat szerint a környék lakosságára sem jelent közvetlen veszélyt a tűz - írja az Új Szó.

Lucia Čorbová, a Slovnaft szóvivője a TASR hírügynökség megkeresésére elmondta a történteket. A finomító területén a Slovnaft saját tűzoltói dolgoznak a lángok felszámolásán, miközben az olajfinomító fölé továbbra is sűrű füst emelkedik.

A robbanás erejéről szemtanúk számoltak be: elmondásuk alapján a detonációt a környéken is hallani lehetett, és közeli épületek ablakai is megremegtek. A robbanás pontos okát és körülményeit még vizsgálják.

A finomító közelében fekvő Csölle (Rovinka) önkormányzata arra kéri a lakosságot a közösségi médiában, hogy a tűz miatt lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, és zárják be az ablakokat.

Azt tanácsolják továbbá, hogy kapcsolják ki a légkondicionálót, figyeljenek oda a gyermekekre, az idősekre és a légúti megbetegedésekben szenvedőkre. Az önkormányzat arra kérte a helyieket, hogy kövessék a település, a mentőszolgálat és más hatóságok tájékoztatását.