Megjelent két fotó, Orbán Viktor sörrel lazít magyar energiaválság közben a szerb trombitafesztiválon

Szerbia;Orbán Viktor;sör;vakáció;

2026-08-07 17:44:00 CEST

Ennyit a volt kormányfő által nemrég meghirdetett nemzeti ellenállásról.

Nyugat-Szerbiában fekvő Guča egyik szállodája, a Hotel Nordik kerthelyiségében múlatta az időt pénteken Orbán Viktor – vette észre a 444 azt a cikket, amelyet a Glas zapadne Srbije (GZS) nevű regionális portál írt a magyar exkormányfő jelenlétéről.

E szerint az exkormányfő minden felhajtás nélkül sétált be a szállodába, a baráti társaságával elfoglalta az első szabad asztalt, hideg sört rendelt, és ki akarta próbálni, milyen a helyi gasztronómia egyik specialitásának számító hajduči ćevap. – Nem hittünk a szemünknek. Csak úgy bejött, mosolygott, laza volt, mint aki csak élvezni akarja itt az életét → mesélte egy szemtanú a GZS-nek, amely „Európa egyik legismertebb politikusaként” aposztrofálta Orbán Viktort.

Gučában eközben éppen zajlik a városi trombitafesztivál, a GZS szerint pedig a zeneszó simán be is hallatszott a Hotel Nordik kerthelyiségébe. „Errefelé, Gučában, ahol a trombita mindent túlharsog, ritkák azok a pillanatok, amikor a beszélgetések néhány másodpercre elcsendesednek, a tekintetek pedig megállnak valahol” – vezeti fel a cikkét a portál, amely két fotót is közöl Orbán Viktorról.

A volt magyar miniszterelnök – fűzhetjük hozzá – gyaníthatóan a vakációját tölti Gučában, ami némiképp visszatetsző lehet annak fénylében, hogy Magyarországot a Duna történelmi mélyponton járó vízállása miatt energiaválság sújtja, a paksi atomerőmű közel állt ahhoz, hogy teljesen lekapcsolják. Bár az exkormányfő, a Fidesz elnöke hivatkozhatna arra, hogy pillanatnyilag külföldön szolgálja a legjobban Magyarországot, mégpedig azzal, hogy nem itt fogyaszt energiát, távolléte elég sokat elárulhat az attitűdjéről, vagyis a felelősségvállalás és a vezetői hajlandóság hiányáról. Igaz, ennek a jele volt már az is, hogy világgá kiáltotta, a Tisza-kormány állítólagos önkénye miatt megszűnt a demokrácia Magyarországon, aztán szinte azonnal elhúzott az Egyesült Államokba élőben nézni a futball-világbajnokság mérkőzéseit.