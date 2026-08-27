Újpesten vagy Óbudán kell rendelni dél körül, ha valaki azt szeretné, hogy Nagy Dávid vigye ki neki a pizzát.
Egy hatvan év körüli nő belehajtott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az autót vezető idős nőnek fogalma sem volt, hogy hol van a jelzőlámpa.
Az 50 év körüli férfit súlyos állapotban vitték kórházba.
A férfi dolgozott az Oktatási Hivatalnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek és az egykori Innovációs és Technológiai Minisztériumnak is.
A fedélzeti kamera mindent látott.
A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.
Ha 23 éves gyanúsított karambolozott, majd megállás nélkül továbbhajtott, hagyta meghalni 72 éves áldozatát.
Egy ország nézte döbbenten, ahogy rendőrök rángatnak egy sikoltozó nőt a Bartók Béla úton. Most mégis neki kell felelnie az erőszak miatt.
Két biciklist ütött el, majd tovább hajtott. Egyikük meghalt, a másik életéért kórházban küzdenek.
A helyszínen meghalt a kereszteződésben elütött biciklis, a baleset körülményeit teljes lezárás mellett vizsgálták.
Tragikus baleset történt vasárnap reggel, a Békést Békéscsabával összekötő úton.
A támadó nem is ismerte áldozatát, egy kocsmai veszekedés miatti dühét akarta levezetni az arra kerékpározó férfin. Kevésen múlt, hogy nem történt gyilkosság.
Vaddisznó támadott meg egy bicikliző párt vasárnap a Nagymaros és Kismaros közötti kerékpárúton.
Halálra gázolt egy kerékpárost egy személyautó a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Karcsa közelében - értesült a HavariaPress.