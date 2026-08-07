Karácsony Gergely: Megkezdődik az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés kezelése

Karácsony Gergely;szennyező anyagok;Óbudai Gázgyár;

2026-08-07 17:47:00 CEST

Az MVM Next a vízügyi hatósággal együtt elkeríti a szennyezett mederfelszínt és megkezdi a beszivárgó anyagok semlegesítését.

Megkezdődik az Óbudai Gázgyár területéről a Dunába szivárgó szennyezés kezelése: az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolja a szennyezett mederfelszínt, és hozzáfog a beszivárgó szennyező anyagok semlegesítéséhez - írta péntek délutáni Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint a beavatkozás a Sziget Fesztivál közeledte miatt különösen fontos. Azt állította, hogy az Óbudai Gázgyár területének kármentesítése ügyében az Orbán-kormány idején az égvilágon semmi nem történt, annak ellenére, hogy szerinte ez állami kötelezettség és felelősség.

Karácsony Gergely azt írta, több mint egy évtizede ismert, hogy a terület alatt mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag található, amelynek felszámolása az állam feladata. Emlékeztetett arra is, hogy Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park által indított perhez, amelynek célja az volt, hogy cselekvésre bírja az államot a kármentesítés ügyében. A városvezető közlése szerint a pert megnyerték.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi alacsony dunai vízállás mellett a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is látható. A szennyezés elhatárolását első lépésnek tekinti, ezt pedig szerinte a kármentesítés folyamatának elindítása kell, hogy kövesse.

Karácsony Gergely azt is jelezte, hogy Budapest kész együttműködni a további munkában. A bejegyzésben az Óbudai Gázgyár kármentesítését az Orbán-kormány „pusztító örökségeinek” egyikeként jellemezte, kvázi nyomásgyakorlásként azt írva, hogy Magyar Péter kabinetjének „sürgős feladata” van a területtel.