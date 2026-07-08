Július elsejétől importvámot vezetett be az EU az Európán kívülről érkező, 150 euró alatti értékű csomagokra is. Ez a szabályozás elsősorban azokat érinti kellemetlenül, akik nyakra-főre vásároltak az online piactereken olcsó, nagyrészt Kínában gyártott ruhaneműket, amelyek minősége finoman szólva is kétséges. Ezek a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, mi a valódi ára ennek az olcsóságnak, és hogy nem az a pár eurós vám a legnagyobb csapás, ami érheti őket.
Az áruházlánc kér, hogy ne fogyasszák el a terméket, amelyet bármelyik Tescóba visszavihetnek, ott az árát visszafizetik.
Szinte alkímiai műveletnek tűnik a potenciálisan egészségre káros gázok átalakítása olyan hasznos és környezetbarát anyagokká, amelyeket mindennapi életünk során használunk.