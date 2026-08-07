455 millió forintot kapott meg nem nevezett magyarországi vállalkozásoktól 2025-ben a CÖF alapítványa

Fidesz;támogatás;CÖF;

2026-08-07 16:46:00 CEST

2025-ös bevétele 562 millió forint volt, miközben a vezetők juttatásaira 27,6 millió forintot költöttek, csaknem háromszor annyit, mint egy évvel korábban.

Összesen 541 millió forint támogatáshoz jutott 2025-ben a Civil Összefogás Fórum (CÖF) mögött álló Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA), ebből 455 millió forint „magyarországi vállalkozásoktól” érkezett. A támogató cégeket a szervezet nem nevezte meg - írja az Átlátszó a szervezet pénzügyi beszámolója alapján.

Az alapítvány teljes éves bevétele 562 millió forint volt.

A beszámoló szerint magánszemélyektől 1,5 millió, személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásaiból 4,4 millió forintot kaptak. További 80 millió forintot adott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Fidesz pártalapítványa. Ez az összeg magasabb a korábbi éveknél: 2019 és 2021 között évente 60 millió, 2022-ben 65 millió, 2023-ban 70 millió, 2024-ben pedig 75 millió forint támogatást kaptak tőle.

A CÖKA a szöveges mellékletben azt közölte, hogy külföldről nem fogad el támogatást, költségvetési támogatása nincs, és állami vagy önkormányzati közfeladat ellátására sem rendelkezik kétoldalú szerződéssel. A magyarországi vállalkozásoktól származó pénzekről annyit rögzítettek, hogy azok bankszámlára érkeztek, a cégeknek pedig kiadták az adókedvezmény visszaigényléséhez szükséges igazolásokat.

Az alapítvány 2025-ben 555 millió forintot költött. Ebből 440,8 millió forint volt az anyagjellegű, 89,3 millió a személyi jellegű, 24,2 millió pedig az egyéb ráfordítás. A vezetők juttatásaira 27,6 millió forint jutott, szemben a 2024-es 9,6 millióval. A teljes személyi jellegű kiadás egy év alatt 60,6 millióról 89,3 millió forintra emelkedett, miközben az anyagjellegű ráfordítás 632,7 millióról csökkent 440,8 millióra.

A 2024-es beszámolóban még 1,257 milliárd forint támogatás szerepelt „magánemberektől és vállalkozóktól”, vagyis az ebből a körből származó előző évi összeg több mint kétszerese volt a 2025-ben magyarországi vállalkozásoktól kapott 455 millió forintnak.