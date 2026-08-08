A világ múzeumai összefognak, hogy közösen vásároljanak műtárgyakat

műtárgyak;múzeumok;

2026-08-08 10:35:00 CEST

Már közösen is vásárolnak műtárgyakat a világ nagy múzeumai, amivel nemcsak gyűjteményük bővül, de a szaktudásuk is.

Több olyan eset történt az utóbbi időben, hogy múzeumok összefogtak, és közösen vásároltak műalkotásokat – olvasható az ArtNet művészeti portálon. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum például tavaly rengeteg XIX. századi nyomatot vett meg a Clevelandi Művészeti Múzeummal együtt. A Frans Hals Múzeum és a hágai Mauritshuis pedig összefogott, hogy két Frans Hals-festményt vásároljon meg, míg a londoni Nemzeti Képtár egy 3,2 millió dolláros William Dobson-portrét szerzett be a Tate múzeummal.

A portál szerint e megállapodások nem újszerűek, példának hozva, hogy a londoni Nemzeti Galéria 1988-ban együttműködött a Walesi Nemzeti Múzeummal egy Nicolas Poussin-szobor megszerzésében, hogy az ne kerülhessen ki az országból.

Jelenleg azonban változást jelent, hogy ezek a közös vásárlások mennyire gyakoriak lettek, amiben a növekvő pénzügyi nyomás tagadhatatlan szerepet játszik, de ugyanúgy a mélyebb intézményi kapcsolatok megerősítésének vágya és a közös szakértelem iránti növekvő igény.

Az ilyen megállapodásokkal pedig nemcsak a beszerzések költségeit lehet csökkenteni, de ezek bővíthetik a gyűjteményeket és mélyíthetik a kurátori tudást, ami évtizedekbe is kerülhetne egy múzeum számára. 2024-ben például három jelentős Los Angeles-i intézmény – a Hammer Múzeum, a Los Angeles Megyei Művészeti Múzeum (LACMA) és a Kortárs Művészeti Múzeum – bejelentette a MAC3-at, egy közösen tulajdonolt és kezelt gyűjteményt, amely már több mint háromszáz művet számlál, és amelyet a helyi filantrópok, Jarl és Pamela Mohn támogatásának köszönhetően határozatlan ideig tovább fognak bővíteni.

A közös gyűjtés előnyei nemzetközi szinten még nyilvánvalóbbak. 2015 és 2022 között a Tate együttműködött az Ausztrál Kortárs Művészeti Múzeummal, hogy bővítse ausztrál művészeti gyűjteményét – különösen az őslakosok és a Torres-szoros szigetlakóinak művészetét –, összesen harmincöt darabot vásárolt meg huszonnégy művésztől.