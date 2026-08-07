Startol a Sziget Fesztivál, a hőségben elmaradhat a telt ház

hőség;bejárás;

2026-08-07 21:39:00 CEST

Már javában építik a Sziget Fesztivál infrastruktúráját – derült ki a rendezvény pénteki sajtóbejárásán, mely kapcsán azt bizton állíthatom: nem cseréltem volna egyetlen építőmunkással sem a tikkasztó hőségben, épp elég volt tétlenül pecsenyére sülni a tető nélküli autóbuszban.

Egyik se jó, de talán az eső annyiban nagyobb probléma, hogy az ellen nehezebb védekezni – kezdte a beszélgetést Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója arra a kérdésünkre, hogy a szaharai szárazság a kellemetlenebb jelenség, vagy a sárban dagonyázás, mely már többször előfordult a rendezvény történetében.

A por is nehéz, főleg ilyen mértékben, meg ilyen szélsőséges időjárási körülmények között, de ott legalább vannak bevált eszközök. Speciális anyagokat használnak, locsolnak, lefedik a legnagyobb igénybevételnek kitett területeket, azaz próbálják megelőzni a túl nagy por kialakulását - magyarázta. Az esőnél erre nincs lehetőség, az ember kiszolgáltatott. Ahogy Gerendai Károly fogalmaz:

a Szigeten az ideális időjárás a 25–30 fok közötti hőmérséklet, hajnalonként egy kis eső, de egyébként napsütés, mert ez az, ami a legjobb feltételeket adja.

A Sziget annyi saját áramtermelő aggregátorral rendelkezik, amellyel alaphelyzetben a teljes áramigény 95 százalékát el tudná látni, de Magyar Péter csütörtöki bejelentése alapján nem kell további önkorlátozásokat alkalmazni, így minden bizonnyal nem lesz szükség az aggregátorok bekapcsolására – mondta Gerendai Károly, miközben megmutatta az egyik ilyen készüléket. Sőt, azzal tréfálkozott, hogy ha mégis spórolnia kell a lakosságnak, akkor jöjjön mindenki a Szigetre és az aggregátorokkal megoldják a helyzetet.

Újfent komolyra fordítva a szót, az alapító elmondta: a jegyeladások megtorpantak a hőség és a világvége hangulat miatt. Nem valószínű, hogy hétköznapokon elérik a telt házat, ami 95 ezer nézőt jelentene, ez a maximális kapacitás. Maga a főszervező is úgy gondolja ugyanakkor, hogy a napi 60-70 ezer látogató sokkal komfortosabb élménnyel járna és anyagilag még megfelelő lenne.

– A fesztiválműfajjal kapcsolatban nagyon sok minden megváltozott az elmúlt években. A Covid miatt felgyorsult egy folyamat, de azt látjuk, hogy a közönségnek is megváltozott a viszonya a fesztiválokon fellépők tekintetében. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak azt mutassuk meg, milyen sztárok vannak, hanem hogy mitől tud több lenni hangulatában, szolgáltatásaiban, élményében egy fesztivál, mint önmagában a szólókoncertek, mert látszik, hogy azok tartják magukat, sőt még erősödtek is az elmúlt években - magyarázta.

Minden fesztivál abban a görcsös helyzetben volt, hogy minél több pénzt a legnagyobb sztárok megszerzésére kell átcsoportosítania.

Ez történt a Szigetnél is az elmúlt tulajdonos időszakában, ami azt eredményezte, hogy voltak nagy nevek, de közben a fesztiválnak megfakultak azok a színei, amelyektől igazából különleges volt. Amitől több egy fesztivál, az pont az, hogy mi minden történik még ott a színpadon kívül, és azt gondolom, hogy ezt a részét kell most nekünk újra megerősítenünk - fogalmazott Gerendai Károly.

Az, hogy a közönség is így érzi-e, most fog kiderülni, mert egyébként azt látjuk, hogy a közönséget elsődlegesen a nevek hozták be az elmúlt években. Egy holland, egy angol, egy német, egy bármilyen nemzetiségű fiatal ezeket az előadókat a helyi fesztiválokon, helyi koncertturnékon is megnézheti. Ezért nem fog valaki felülni a repülőre, hogy itt nézze meg azt, akit otthon is megnézhet, csak akkor, ha mi tudunk értelmezhető érveket adni számára arra, hogy miért itt nézze meg. Nekünk most erre kell ráfeküdnünk – érvelt lapunknak Gerendai Károly azzal kapcsolatosan, hogyan látja most a Szigetet a nemzetközi körforgásban.





Egy külsős rendezvénnyel, Sebestyén Balázs DJ Oti-retróbulijával már szombaton elkezdődik a program. Vasárnap, a mínusz egyedik napon lesz a Bródy Dalok Napja, hétfőn pedig a nulladik nap a Faithlesszel, a Morcheebával és Goran Bregoviccsal. A kedden, augusztus 11-én kezdődő és 16-án vasárnap hajnalban záruló hivatalos programban mások mellett SOMBR, a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, a Bring Me The Horizon, Skrillex, Zara Larsson és Lewis Capaldi is fellép. Idén két hazai előadó jutott fel a nagyszínpadra: Sisi és a Carson Coma.

Arról nagyon sokat hallottunk, hogy mennyivel több ivókút és árnyékolt hely lesz, de arról nem szólt a fáma, hogy mennyibe fog kerülni egy korsó sör a Szigeten.

Tavaly a csapolt Dreher korsója 1730 forint volt – sőt, úgy tudjuk, idén este hatig kedvezményes árakkal számolnak majd –, de ez a mai vendéglátási krízisben nem is olyan sok, mivel több belvárosi kocsma is ilyen árakkal dolgozik. Gerendai Károly egyéb vállalkozásai terén is érzékelte a problémákat a vendéglátós iparágban - csökken a kereslet, az árak és a költségek nagyon elszálltak. Az emberek fogyasztási kedve, fizetőképessége nem olyan volt az elmúlt időszakban, hogy segítse a vendéglátóipar helyzetét, de mindenki reménykedik a fordulatban.

– Egyre nehezebb már rávenni a vendéglátósokat, hogy kijöjjenek egyáltalán a fesztiválra, mert azt látják, már nem éri meg ez a néhány nap – mondja Gerendai Károly, aki szerint végül sikerült elérniük, hogy adjanak nekik még egy esélyt.